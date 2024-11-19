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Падение вертолета Ми-8: врачи рассказали о состоянии выживших

Врачи рассказали о состоянии выживших во время падения вертолета МИ-8, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 22:18 Фото: pixabay
В Актобе выписали из больницы двух летчиков, пострадавших во время авиакатастрофы. Бибарыс Ибраев и Рустем Нигметов уже находятся дома. Им придется еще некоторое время лечиться амбулаторно. Но в целом, говорят врачи, чувствуют мужчины себя вполне хорошо, сообщает Zakon.kz.

Выжившие в трагедии два члена экипажа, отмечает КТК  со ссылкой на прогноз медиков, уже в ближайшее время смогут вновь сесть за штурвал.

"Здесь они были полностью обследованы. Серьезных травм, переломов, я имею в виду, крупных костей, позвоночника, таза не было выявлено. Черепно-мозговая травма – это считается легкой черепно-мозговой травмой. Поэтому были выписаны. Я думаю, на свою должность они вернутся", – рассказал завотделением Актюбинской областной многопрофильной больницы Максат Уразжанов.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел 9 ноября 2024 года в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали. По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.

Позднее по данному факту официальное заявление распространило Министерство обороны Казахстана. Из него следовало, что предварительная причина – техническая неисправность.

Затем Министерство обороны Казахстана раскрыло новые подробности по авиационному происшествию в Актюбинской области.

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