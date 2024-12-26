Как мангистаусцы проводили граждан Азербайджана

Сегодня, 26 декабря, 14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывших вчера в Актау, вернулись в свою страну. Среди них два бортпроводника и один ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Мангистауской области, они получили необходимое лечение в больнице и после того, как их состояние стабилизировалось, выехали в Баку.

"В проводах пострадавших приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, члены Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы, молодежь и представители общественности", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Мангистауской области

Мангистаусцы выразили свои теплые пожелания и поддержку братской стране.



В настоящее время в Мангистауской областной многопрофильной больнице проходят лечение шесть пострадавших. Из них четыре человека находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отметим, что в целях установления причины авиакатастрофы в Актау работает правительственная комиссия под руководством вице-премьер-министра Каната Бозумбаева.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что государство оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.

Ранее стало известно, что расшифровка черных ящиков Embraer-190 начнется после прибытия экспертов в Актау.

Канат Бозумбаев сообщил, что в Казахстан вылетели представители компании Embraer и CENIPA.



Пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе с азербайджанским авиалайнером Embraer-190.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.

По последней информации, из 67 человек выжили 29, погибшими считаются 38 пассажиров, в их числе и экипаж судна. В самолете находились шесть граждан Казахстана.

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.