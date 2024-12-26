Как мангистаусцы проводили граждан Азербайджана
По информации пресс-службы акима Мангистауской области, они получили необходимое лечение в больнице и после того, как их состояние стабилизировалось, выехали в Баку.
"В проводах пострадавших приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, члены Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы, молодежь и представители общественности", – говорится в сообщении.
Фото: акимат Мангистауской области
Мангистаусцы выразили свои теплые пожелания и поддержку братской стране.
В настоящее время в Мангистауской областной многопрофильной больнице проходят лечение шесть пострадавших. Из них четыре человека находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Отметим, что в целях установления причины авиакатастрофы в Актау работает правительственная комиссия под руководством вице-премьер-министра Каната Бозумбаева.
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что государство оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.
Ранее стало известно, что расшифровка черных ящиков Embraer-190 начнется после прибытия экспертов в Актау.
Канат Бозумбаев сообщил, что в Казахстан вылетели представители компании Embraer и CENIPA.
Пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе с азербайджанским авиалайнером Embraer-190.
Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.
По последней информации, из 67 человек выжили 29, погибшими считаются 38 пассажиров, в их числе и экипаж судна. В самолете находились шесть граждан Казахстана.
Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.