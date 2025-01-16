Крушение самолета под Актау: новое заявление Минтранспорта
Фото: пресс-служба МЧС РК
В пресс-службе Министерства транспорта Казахстана отреагировали на разнообразные версии авиакатастрофы рядом с Актау, появившиеся в социальных сетях. Поэтому ведомство 16 января 2025 года выступило с новым заявлением, сообщает Zakon.kz.
Там уточнили, что Комиссия по расследованию авиапроисшествия продолжает работу для установления причин произошедшего.
Но, как сказано в распространенном сообщении:
"До публикации Предварительного отчета Комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника".
Специалисты также напомнили, что Комиссия опубликует Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО.
Днем ранее, 15 января, в Министерстве транспорта заявили, что в Казахстан привезли расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.
Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript