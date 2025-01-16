Крушение самолета под Актау: новое заявление Минтранспорта

В пресс-службе Министерства транспорта Казахстана отреагировали на разнообразные версии авиакатастрофы рядом с Актау, появившиеся в социальных сетях. Поэтому ведомство 16 января 2025 года выступило с новым заявлением, сообщает Zakon.kz.

Там уточнили, что Комиссия по расследованию авиапроисшествия продолжает работу для установления причин произошедшего.

Но, как сказано в распространенном сообщении:

"До публикации Предварительного отчета Комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника".

Специалисты также напомнили, что Комиссия опубликует Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО.

Днем ранее, 15 января, в Министерстве транспорта заявили, что в Казахстан привезли расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.