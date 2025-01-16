#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.7
545.96
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.7
545.96
5.17
События

Крушение самолета под Актау: новое заявление Минтранспорта

Крушение самолета в Актау: новое заявление Минтранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 12:29 Фото: пресс-служба МЧС РК
В пресс-службе Министерства транспорта Казахстана отреагировали на разнообразные версии авиакатастрофы рядом с Актау, появившиеся в социальных сетях. Поэтому ведомство 16 января 2025 года выступило с новым заявлением, сообщает Zakon.kz.

Там уточнили, что Комиссия по расследованию авиапроисшествия продолжает работу для установления причин произошедшего.

Но, как сказано в распространенном сообщении:

"До публикации Предварительного отчета Комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника".

Специалисты также напомнили, что Комиссия опубликует Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО.

Днем ранее, 15 января, в Министерстве транспорта заявили, что в Казахстан привезли расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанец получил руководящую должность в Apple
События
11:40, Сегодня
Казахстанец получил руководящую должность в Apple
Сотрудники СВХ в Алматы за год умудрились украсть товары из Китая на 200 млн тенге
События
10:13, Сегодня
Сотрудники СВХ в Алматы за год умудрились украсть товары из Китая на 200 млн тенге
Фотограф показал, как зимуют "корабли пустыни" в Приаралье
События
20:52, 15 января 2025
Фотограф показал, как зимуют "корабли пустыни" в Приаралье
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: