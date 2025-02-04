#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.6
534.27
5.25
События

Минэнерго Казахстана выступило с заявлением по поводу соглашения ОПЕК+

Минэнерго Казахстана выступило с заявлением по поводу соглашения ОПЕК+, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 09:25 Фото: gov.kz
Сегодня, 4 февраля 2025 года, в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что наша страна примет необходимые меры для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+, передает корреспондент Zakon.kz.

Из разосланного во вторник заявления следует, что в свете вчерашнего 58-го заседания совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+.

"Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год. Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права".Пресс-служба МЭ РК

5 декабря 2024 года состоялись 57-е заседание совместного министерского мониторингового комитета и 38-я министерская встреча стран ОПЕК+. Участники согласились продлить до 31 декабря 2026 года общий уровень добычи нефти для стран входящих и не входящих в ОПЕК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 09:25
Цены на нефть повышаются, но тенге не реагирует
, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 09:25

С прогнозами экспертов о том, какими будут цены на нефть в 2025 году, можете ознакомиться по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанские бойцы подразделения "Сұңқар" лидируют на соревнованиях в Дубае
События
21:12, 03 февраля 2025
Казахстанские бойцы подразделения "Сұңқар" лидируют на соревнованиях в Дубае
Сильный мороз и гололед: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
События
20:34, 03 февраля 2025
Сильный мороз и гололед: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
В двух областях Казахстана трассы закрыли из-за плохой погоды
События
18:53, 03 февраля 2025
В двух областях Казахстана трассы закрыли из-за плохой погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: