Минэнерго Казахстана выступило с заявлением по поводу соглашения ОПЕК+

Сегодня, 4 февраля 2025 года, в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что наша страна примет необходимые меры для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+, передает корреспондент Zakon.kz.

Из разосланного во вторник заявления следует, что в свете вчерашнего 58-го заседания совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+.

"Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год. Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права". Пресс-служба МЭ РК

5 декабря 2024 года состоялись 57-е заседание совместного министерского мониторингового комитета и 38-я министерская встреча стран ОПЕК+. Участники согласились продлить до 31 декабря 2026 года общий уровень добычи нефти для стран входящих и не входящих в ОПЕК.

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