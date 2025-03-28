На границе Казахстана и Китая зафиксировано землетрясение

Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК 28 марта зафиксировала землетрясение магнитудой 4.4 на границе Казахстана и Китая, сообщает Zakon.kz.

Сейсмособытие произошло в 20:20 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения находился в 367 км северо-восточнее Алматы, на казахстанско-китайской границе.

По уточненным данным, координаты эпицентра составляют 44.899° северной широты и 80.838° восточной долготы. Очаг залегал на глубине 5 км. Магнитуда события составила MPV 4.4, энергетический класс — 9.7.

По расчетам, на территории Казахстана землетрясение не ощущалось. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки. Позже президент дал ряд поручений.

