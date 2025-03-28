#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.42
542.08
6
События

На границе Казахстана и Китая зафиксировано землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 23:00 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК 28 марта зафиксировала землетрясение магнитудой 4.4 на границе Казахстана и Китая, сообщает Zakon.kz.

Сейсмособытие произошло в 20:20 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения находился в 367 км северо-восточнее Алматы, на казахстанско-китайской границе.

По уточненным данным, координаты эпицентра составляют 44.899° северной широты и 80.838° восточной долготы. Очаг залегал на глубине 5 км. Магнитуда события составила MPV 4.4, энергетический класс — 9.7.

По расчетам, на территории Казахстана землетрясение не ощущалось. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки. Позже президент дал ряд поручений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
МЧС перевело силы гражданской защиты в режим готовности из-за риска землетрясения
События
23:37, Сегодня
МЧС перевело силы гражданской защиты в режим готовности из-за риска землетрясения
Токаев и Гутерриш обсудили институционализацию Центра ООН для ЦА и Афганистана
События
19:33, Сегодня
Токаев и Гутерриш обсудили институционализацию Центра ООН для ЦА и Афганистана
В Восточном Казахстане началось строительство двух аэропортов
События
19:19, Сегодня
В Восточном Казахстане началось строительство двух аэропортов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: