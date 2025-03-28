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События

МЧС перевело силы гражданской защиты в режим готовности из-за риска землетрясения

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 23:37 Фото: Zakon.kz
Силы и средства гражданской защиты Казахстана 28 марта приведены в состояние повышенной готовности в связи с рисками возможной сейсмической активности в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, по поручению главы МЧС Казахстана оперативный штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы. Меры направлены на оперативное реагирование и минимизацию последствий возможных природных катастроф.

На базе Командного центра МЧС под председательством вице-министра Батырбека Абдышева состоялось совещание с участием представителей государственных органов. Обсуждены вопросы межведомственной координации, а также уточнены планы действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В готовность приведены оперативные группировки спасателей из близлежащих регионов.

"Проведена видеоконференция с территориальными штабами, на которой подчеркнута необходимость слаженной работы всех экстренных служб для предотвращения катастрофических последствий", – отмечают в министерстве.

В целях усиления координации в регион направлена оперативная группа МЧС во главе с руководством ведомства. Спасательные подразделения и специализированная техника передислоцированы в сейсмоопасные населенные пункты области.

Особое внимание уделено вопросам мониторинга сейсмической активности, информирования населения и готовности экстренных служб. Принятые меры направлены на защиту жизни и здоровья граждан, а также обеспечение безопасности объектов промышленности и жизнеобеспечения.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки. Позже президент дал ряд поручений.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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