Президент об обороноспособности Казахстана: Расслабляться ни в коем случае нельзя

Сегодня 158 казахстанцев несут службу в составе миротворческих сил в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом 14 апреля 2025 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с военнослужащими Национального миротворческого контингента, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в будущем планируется участвовать и в других миссиях в рамках Организации Объединенных Наций. Казахстан продолжит вносить свой вклад в укрепление мира и согласия для всего человечества.

"Вооруженные силы – это одна из главных опор суверенитета и Независимости нашей страны. Сильная армия базируется, в первую очередь, на моральном духе солдат и офицеров, их высоком профессионализме, безупречной выучке, неукоснительном соблюдении дисциплины, чистоты и порядка. Армия является настоящей школой мужества, чести и достоинства. Вы показываете подлинный пример патриотизма, верности долгу и присяге. Ваша безупречная служба – достойный пример для подрастающего поколения. Будучи главой государства, я уделяю особое внимание сфере безопасности и правопорядка. Недавно в Акорде мы чествовали сотрудников силовых структур, занявших призовые места на престижных международных соревнованиях спецназа. В целом, авторитет и уровень подготовки наших воинских подразделений и силовых структур неуклонно растет. Правоохранительные и специальные органы показывают свою эффективность в борьбе с преступностью, пресечении терроризма и наркобизнеса. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди большая работа по укреплению обороноспособности нашего государства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул президент, государство прилагает все усилия, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни.

"Закон и Порядок", патриотизм и ответственность – это основополагающие ценности не только для людей в форме, но и для всех наших граждан. Важно, чтобы эти созидательные принципы были глубоко укоренены в обществе на пути построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поблагодарил участников встречи за безупречное исполнение воинского долга и выразил признательность их родным и близким за поддержку

"Казахи говорят: "Ердің ісі – елдің ісі". Вы высоко несете знамя патриотизма и героизма. Уверен, что продолжите усердно трудиться, защищая нашу священную Родину. Пусть растет слава армии Казахстана!" – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Затем президент вручил государственные награды военнослужащим за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

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Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал об историческом шаге армии Казахстана. Высказываясь о сложной ситуации в мире, президент заявил, что не все можно решить путем переговоров.