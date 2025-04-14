Президент об обороноспособности Казахстана: Расслабляться ни в коем случае нельзя
По его словам, в будущем планируется участвовать и в других миссиях в рамках Организации Объединенных Наций. Казахстан продолжит вносить свой вклад в укрепление мира и согласия для всего человечества.
"Вооруженные силы – это одна из главных опор суверенитета и Независимости нашей страны. Сильная армия базируется, в первую очередь, на моральном духе солдат и офицеров, их высоком профессионализме, безупречной выучке, неукоснительном соблюдении дисциплины, чистоты и порядка. Армия является настоящей школой мужества, чести и достоинства. Вы показываете подлинный пример патриотизма, верности долгу и присяге. Ваша безупречная служба – достойный пример для подрастающего поколения. Будучи главой государства, я уделяю особое внимание сфере безопасности и правопорядка. Недавно в Акорде мы чествовали сотрудников силовых структур, занявших призовые места на престижных международных соревнованиях спецназа. В целом, авторитет и уровень подготовки наших воинских подразделений и силовых структур неуклонно растет. Правоохранительные и специальные органы показывают свою эффективность в борьбе с преступностью, пресечении терроризма и наркобизнеса. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди большая работа по укреплению обороноспособности нашего государства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как подчеркнул президент, государство прилагает все усилия, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни.
"Закон и Порядок", патриотизм и ответственность – это основополагающие ценности не только для людей в форме, но и для всех наших граждан. Важно, чтобы эти созидательные принципы были глубоко укоренены в обществе на пути построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства поблагодарил участников встречи за безупречное исполнение воинского долга и выразил признательность их родным и близким за поддержку
"Казахи говорят: "Ердің ісі – елдің ісі". Вы высоко несете знамя патриотизма и героизма. Уверен, что продолжите усердно трудиться, защищая нашу священную Родину. Пусть растет слава армии Казахстана!" – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Затем президент вручил государственные награды военнослужащим за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал об историческом шаге армии Казахстана. Высказываясь о сложной ситуации в мире, президент заявил, что не все можно решить путем переговоров.