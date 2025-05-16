27-летний ученый добился прорыва в казахстанской метрологии

27-летний метролог Асылбек Жумагали разработал и внедрил образец насытителя, позволяющий Казахстану впервые самостоятельно воспроизводить единицы температуры точки росы и инея – ключевые параметры при измерении влажности воздуха, сообщает Zakon.kz.

По словам молодого специалиста, создание уникального прибора даст Казахстану возможность самостоятельно воспроизводить единицы температуры и не зависеть от других институтов.

"Ранее мы были вынуждены ежегодно отправлять эталонные приборы за рубеж для калибровки. Теперь – не будем". Асылбек Жумагали

Также, по данным пресс-службы РГП "КазСтандарт", результаты трехлетней работы ученого были опубликованы в международном научном журнале Metrology.

Асылбек Жумагали, фото: пресс-служба РГП "КазСтандарт"

"Наше участие в статусе пилотной лаборатории и публикация в престижном издании стали важными шагами в укреплении международного сотрудничества и авторитета Казахстана в сфере метрологии". Асылбек Жумагали

Материал по теме Юный гений из Усть-Каменогорска стал лучшим информатиком в Центральной Азии

13 мая 2025 года стало известно, что в Бразилии завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Казахстанские школьники показали один из лучших результатов среди 40 стран-участниц, завоевав 11 медалей и обойдя сильнейшие сборные мира, включая команды США, Японии, Китая и стран Европы.