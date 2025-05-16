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События

27-летний ученый добился прорыва в казахстанской метрологии

Казахстан, метрология, ученый, изобретение, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 12:00 Фото: pexels
27-летний метролог Асылбек Жумагали разработал и внедрил образец насытителя, позволяющий Казахстану впервые самостоятельно воспроизводить единицы температуры точки росы и инея – ключевые параметры при измерении влажности воздуха, сообщает Zakon.kz.

По словам молодого специалиста, создание уникального прибора даст Казахстану возможность самостоятельно воспроизводить единицы температуры и не зависеть от других институтов.

"Ранее мы были вынуждены ежегодно отправлять эталонные приборы за рубеж для калибровки. Теперь – не будем".Асылбек Жумагали

Также, по данным пресс-службы РГП "КазСтандарт", результаты трехлетней работы ученого были опубликованы в международном научном журнале Metrology.

Асылбек Жумагали, фото: пресс-служба РГП "КазСтандарт"

"Наше участие в статусе пилотной лаборатории и публикация в престижном издании стали важными шагами в укреплении международного сотрудничества и авторитета Казахстана в сфере метрологии".Асылбек Жумагали

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 12:00
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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