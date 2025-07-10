Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу по поводу введения пошлин
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, сообщает Zakon.kz.
Об этом 10 июля 2025 года рассказали в Акорде.
"Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей", – указано в сообщении.
Токаев подтвердил готовность Казахстана к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.
Президент выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.
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Новые тарифы США: как они могут повлиять на казахстанскую экономику
8 июля 2025 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. Позже в Министерстве торговли и интеграции Казахстана прокомментировали ситуацию.
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