Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу по поводу введения пошлин

Президент Казахстана направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля 2025 года рассказали в Акорде.

"Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей", – указано в сообщении.

Токаев подтвердил готовность Казахстана к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.

Президент выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.

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8 июля 2025 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. Позже в Министерстве торговли и интеграции Казахстана прокомментировали ситуацию.