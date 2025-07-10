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События

Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу по поводу введения пошлин

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 10:51 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля 2025 года рассказали в Акорде.

"Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей", – указано в сообщении.

Токаев подтвердил готовность Казахстана к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.

Президент выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 10:51
Новые тарифы США: как они могут повлиять на казахстанскую экономику

8 июля 2025 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. Позже в Министерстве торговли и интеграции Казахстана прокомментировали ситуацию.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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