Элитное имущество и новые стоматологии обнаружили у задержанных по делу о выводе свыше 200 млрд тенге из ЕНПФ

Сегодня, 6 января 2026 года, в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли новые подробности масштабной стоматологической аферы по незаконному выводу пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ), сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что агентством продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений граждан из ЕНПФ.

"Пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге". Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, на преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц.

"11 подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге.

"По данным фактам начат ряд досудебных расследований". Пресс-служба АФМ РК

В агентстве напомнили, что "граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования".

"В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе АФМ РК.

9 сентября 2025 года глава АФМ Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники. Позднее в АФМ раскрыли подробности схемы фиктивной стоматологии.

С 15 сентября в Казахстане приостановили прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.

16 октября зампредседателя АФМ Женис Елемесов рассказал, какие еще "серые" схемы применяли для незаконного досрочного снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ.