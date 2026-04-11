Узбекистан передал Казахстану ряд исторических документов
Фото: Акорда
Во время неформальной встречи в Бухаре Шавкат Мирзиёев передал Касым-Жомарту Токаеву ряд архивных материалов, сообщает Zakon.kz.
В частности, казахстанской стороне предоставлены копии найденных в Узбекистане ценных документов, чертежей и фотоматериалов 1920-1950-х годов, имеющих отношение к мавзолеям Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Султан Бегим в Туркестане.
"Данные материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую культурную и историческую ценность", – отметили в Акорде.
В субботу, 11 апреля, Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Узбекистан. Первым делом он посетил мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript