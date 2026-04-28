#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
События

Задержана застройщица Молдир Суюншали: в деле об афере на 3,9 млрд тенге всплыло имя осужденной Перизат Кайрат

Молдир Суюншали, Перизат Кайрат , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 09:15
Столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) проводится расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний Молдир Суюншали по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе агентства:

"По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Молдир Суюншали, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка "Nura Elite". Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до IV квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи".

В результате, по данным АФМ, потерпевшими признаны 56 лиц.

"Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Молдир Суюншали, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена", – следует из релиза пресс-службы агентства.

Также сообщается, что выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.

"Молдир Суюншали заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве особо отметили, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство ЖК "Асылхан".

"При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось".Пресс-служба АФМ РК

В отношении Молдир Суюншали, как подчеркнули в агентстве, судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Вместе с тем в агентстве добавили, что в соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч. 1 ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РК "лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда".

25 июля 2025 года Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Перизат Кайрат виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") и п. 3 ч. 3 ст. 218 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем") УК РК и приговорил к 10 годам лишения свободы. Ее мать Гайни Алашбаева была признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Также в суде рассказали, почему Кайрат и Алашбаева получили такие сроки и что у них конфисковали.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 09:15
Дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион: куда направят деньги, раскрыли в АФМ

24 сентября Уголовная коллегия суда Астаны рассмотрела апелляционную жалобу адвоката осужденных и оставила приговор в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой без изменений.

Динара Халдарова
