Задержана застройщица Молдир Суюншали: в деле об афере на 3,9 млрд тенге всплыло имя осужденной Перизат Кайрат
Об этом сегодня, 28 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе агентства:
"По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Молдир Суюншали, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка "Nura Elite". Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до IV квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи".
В результате, по данным АФМ, потерпевшими признаны 56 лиц.
"Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Молдир Суюншали, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена", – следует из релиза пресс-службы агентства.
Также сообщается, что выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.
"Молдир Суюншали заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве особо отметили, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство ЖК "Асылхан".
"При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось".Пресс-служба АФМ РК
В отношении Молдир Суюншали, как подчеркнули в агентстве, судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
"Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК
Вместе с тем в агентстве добавили, что в соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч. 1 ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РК "лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда".
25 июля 2025 года Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Перизат Кайрат виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") и п. 3 ч. 3 ст. 218 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем") УК РК и приговорил к 10 годам лишения свободы. Ее мать Гайни Алашбаева была признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Также в суде рассказали, почему Кайрат и Алашбаева получили такие сроки и что у них конфисковали.
24 сентября Уголовная коллегия суда Астаны рассмотрела апелляционную жалобу адвоката осужденных и оставила приговор в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой без изменений.