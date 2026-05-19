Рукописный свиток, Каталонский атлас и монеты: уникальные артефакты времен Золотой Орды показали Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел тематическую выставку, посвященную наследию Золотой Орды, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией, включающую археологические, письменные и культурные артефакты по истории Золотой Орды как модели Степной цивилизации".

Главе государства представили интерактивную карту, включающую 70 археологических и архитектурных памятников, 17 из которых дополнены подробным описанием, аэрофотоснимками и 3D-визуализацией.

Среди центральных экспонатов особое место занимает рукописный свиток "Шежіре ханов" ("Генеалогия ханов"), содержащий генеалогические сведения о правителях и исторических личностях эпохи.

Также выставлены Каталонский атлас, письменные источники, монеты и предметы повседневного быта.

Письменное наследие включает 3 указа, 4 дипломатических письма и 21 рукопись, доступные в оригиналах и электронных версиях.

Выставка направлена на популяризацию историко-культурного наследия Золотой Орды и расширение научного интереса к ее изучению.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", где сделал ряд заявлений. В частности, президент подчеркнул, что история Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований, а также призвал не замыкаться на мрачной хронологии войн.

Также глава государства заявил, что принцип "историю творят только сильные и пишут победители" носит антинаучный характер, и раскрыл, без чего невозможно понять феномен Золотой Орды.