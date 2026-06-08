ДТП на аль-Фараби в Алматы: все родные погибших простили водителя Zeekr

В Алматы 8 июня 2026 года продолжилось главное судебное разбирательство по резонансному ДТП на аль-Фараби. 8 июня допросили потерпевшую Арайлым Есенбаеву – маму погибшей Томирис Кыдырбек, сообщает Zakon.kz.

На процессе в Межрайонном уголовном суде Арайлым Есенбаева заявила, что не имеет претензий к подсудимому Александру Паку, она просила суд не наказывать его строго.

"Я мама Томирис Кыдырбек, которая скончалась в результате ДТП на аль-Фараби 21 марта 2026 года. В тот же день в 9 утра мне позвонили и сообщили о трагедии. Я поехала на опознание в морг. На сегодняшний день я претензий к подсудимому не имею, пусть все будет по закону, как решит суд". Арайлым Есенбаева

В суде сторона защиты обвиняемого прочла ранее написанное заявление Арайлым Есенбаевой:

"Я и мои близкие родственники прощаем Александра Пака. Он полностью признал вину и раскаялся, возместил материальный ущерб. Мое решение принято осознанно, прошу суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Поскольку моя дочь скончалась, ее уже не вернуть. Никаких требований я ему не предъявляю и в будущем не буду предъявлять".

Суд перешел к допросу свидетелей. Выступил Адам Мархиев – знакомый обвиняемого Александра Пака.

"20 марта вечером мы встретились с другом Николаем, поехали в кафе. Там 5-6 человек было, в их числе Александр Пак. Я не помню, что он заказывал, но за столом алкоголь мы не употребляли. В 12 ночи я уехал на такси. Утром узнал про ДТП. Приехал в больницу, узнал о случившемся. Полчаса там был со знакомыми, но лично Александра я не видел. Остальное я узнал по новостям. Знаю Александра около 1,5 года, он добросовестный, честный человек". Адам Мархиев

Судья Еркин Майшинов обратился к свидетелю, отметив, что в материалах дела имеется чек кафе, в нем указано, что друзья заказывали алкогольные напитки. Также отметил, что экспертиза установила в крови подсудимого наличие этилового спирта.

"Возможно, после меня было такое, я долго там не сидел, час примерно был", – ответил Адам Мархиев.

Другая свидетельница Айгерим Абдраимова, которая перед трагедией сидела в кафе с Александром Паком, заявила, что лично заказывала алкогольные напитки, однако пил ли спиртное подсудимый – не заметила.

"Меня пригласили подруга Назгум, я поехала в кафе, там были незнакомые люди, мы познакомились. На столе были алкогольные напитки, я лично сама себе заказывала два коктейля. И моя подруга пила вино, сколько – не наблюдала. Но я долго не сидела, уехала пораньше до 12 ночи, потому что группа мне не понравилась. Мне было некомфортно, не нравились их разговоры, они плохо отзывались о других людях и девушках". Айгерим Абдраимова

Следующий свидетель, Омар Оразгали, также заявил, что не видел, пил ли в кафе Александр Пак.

"С Александром Паком я не был знаком до этой встречи. Я приехал в заведение в 01:30 по приглашению своего друга. Сел, меня познакомили в общей картине, имена не запомнил. Около шести человек было. Я сам не пил и на столе не видел спиртное. Стол был большой. Я видел разные стаканы, но, чтобы кто-то кому-то разливал – не видел. В три часа ночи я уехал с другим водителем. По улице Ленина вниз уехали. Машину Александра не видел". Омар Оразгали

Также на суде стало известно, что водитель Омара Оразгали после кафе по пути домой грубо нарушил ПДД, из-за чего был лишен водительских прав.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 1 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.