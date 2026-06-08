ДТП на аль-Фараби в Алматы: все родные погибших простили водителя Zeekr
На процессе в Межрайонном уголовном суде Арайлым Есенбаева заявила, что не имеет претензий к подсудимому Александру Паку, она просила суд не наказывать его строго.
"Я мама Томирис Кыдырбек, которая скончалась в результате ДТП на аль-Фараби 21 марта 2026 года. В тот же день в 9 утра мне позвонили и сообщили о трагедии. Я поехала на опознание в морг. На сегодняшний день я претензий к подсудимому не имею, пусть все будет по закону, как решит суд".Арайлым Есенбаева
В суде сторона защиты обвиняемого прочла ранее написанное заявление Арайлым Есенбаевой:
"Я и мои близкие родственники прощаем Александра Пака. Он полностью признал вину и раскаялся, возместил материальный ущерб. Мое решение принято осознанно, прошу суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Поскольку моя дочь скончалась, ее уже не вернуть. Никаких требований я ему не предъявляю и в будущем не буду предъявлять".
Суд перешел к допросу свидетелей. Выступил Адам Мархиев – знакомый обвиняемого Александра Пака.
"20 марта вечером мы встретились с другом Николаем, поехали в кафе. Там 5-6 человек было, в их числе Александр Пак. Я не помню, что он заказывал, но за столом алкоголь мы не употребляли. В 12 ночи я уехал на такси. Утром узнал про ДТП. Приехал в больницу, узнал о случившемся. Полчаса там был со знакомыми, но лично Александра я не видел. Остальное я узнал по новостям. Знаю Александра около 1,5 года, он добросовестный, честный человек". Адам Мархиев
Судья Еркин Майшинов обратился к свидетелю, отметив, что в материалах дела имеется чек кафе, в нем указано, что друзья заказывали алкогольные напитки. Также отметил, что экспертиза установила в крови подсудимого наличие этилового спирта.
"Возможно, после меня было такое, я долго там не сидел, час примерно был", – ответил Адам Мархиев.
Другая свидетельница Айгерим Абдраимова, которая перед трагедией сидела в кафе с Александром Паком, заявила, что лично заказывала алкогольные напитки, однако пил ли спиртное подсудимый – не заметила.
"Меня пригласили подруга Назгум, я поехала в кафе, там были незнакомые люди, мы познакомились. На столе были алкогольные напитки, я лично сама себе заказывала два коктейля. И моя подруга пила вино, сколько – не наблюдала. Но я долго не сидела, уехала пораньше до 12 ночи, потому что группа мне не понравилась. Мне было некомфортно, не нравились их разговоры, они плохо отзывались о других людях и девушках". Айгерим Абдраимова
Следующий свидетель, Омар Оразгали, также заявил, что не видел, пил ли в кафе Александр Пак.
"С Александром Паком я не был знаком до этой встречи. Я приехал в заведение в 01:30 по приглашению своего друга. Сел, меня познакомили в общей картине, имена не запомнил. Около шести человек было. Я сам не пил и на столе не видел спиртное. Стол был большой. Я видел разные стаканы, но, чтобы кто-то кому-то разливал – не видел. В три часа ночи я уехал с другим водителем. По улице Ленина вниз уехали. Машину Александра не видел".Омар Оразгали
Также на суде стало известно, что водитель Омара Оразгали после кафе по пути домой грубо нарушил ПДД, из-за чего был лишен водительских прав.
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21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.
Водитель Zeekr в суде вину признал. 1 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.