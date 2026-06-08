Спасли водителя Zeekr: полицейские рассказали, что происходило на месте ДТП на аль-Фараби

Сотрудники полиции, которые 21 марта 2026 года ночью патрулировали на аль-Фараби и стали очевидцами смертельного ДТП, рассказали, как спасали водителя Zeekr после аварии, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания свидетелем выступил Шокан Беспаев – сотрудник дорожной полиции. Именно он вместе с напарником спас жизнь подсудимому, своевременно оказав помощь и передав его врачам.

"20 марта с напарником Дарханом Нургали заступили на смену. Мы патрулировали по аль-Фараби, на пересечении улицы Назарбаева остановились на светофоре. В этот момент услышали сильный удар. Увидели, как отлетел автомобиль Zeekr. Ровно в 3:33 ДТП произошло, в 3:34 звонил в скорую медицинскую помощь, напарник доложил в дежурную часть. Через 15 секунд мы были на месте аварии. Мы водителя Zeekr вытащили и передали врачам. Далее направились к другому авто. Тогда прибыл наряд. Пострадавшие были ли живы или нет – точно не могу сказать, двери не смогли открыть и ждали скорую медицинскую помощь". Шокан Беспаев

Шокан Беспаев, отвечая на вопросы судьи, отметил, что не почувствовал от виновника ДТП запаха алкоголя.

"Когда извлекали водителя, не чувствовал запах алкоголя. Это произошло очень быстро. Подбегали люди, которые хотели помочь. Госномера авто не было, потому что от машины ни бампера – ничего не осталось из-за удара". Шокан Беспаев

Другой сотрудник полиции Дархан Нургали рассказал суду, как лично извлекал Александра Пака из помятого авто.

"Я лично участвовал в извлечении водителя Zeekr, мне помогали прохожие. Он был в сознании, но на вопросы не смог ответить. Я спрашивал, где болит. Запах алкоголя не чувствовал... Потом скорая его забрала. У авто передней части не было. Госномера не было, машина полностью разбита была". Дархан Нургали

Во время допроса Николай Александров поделился, что после ДТП у его друга Александра Пака был болевой шок и он не мог говорить.

"После ресторана мы разъехались. По дороге я видел ДТП, остановились помочь, но я даже не думал, что в нем есть наши ребята. Потом сотрудники полиции попросили нас не мешать. Мы уехали, в пути мне позвонил знакомый, рассказал обо всем. Я вернулся на место. В карете "скорой помощи" увидел Александра, сел рядом с ним и мы поехали в больницу. Он ничего не говорил, не мог разговаривать, был весь в крови. У него все сломано было. Мы дружим всю жизнь. Он очень отзывчивый и добрый, не пройдет мимо чьей-либо беды, будь то знакомый или не знакомый ему человек". Николай Александров

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что просили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде показали несколько видео с грубыми нарушениями ПДД и моментом ДТП.