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События

Грубейшие нарушения ПДД и момент ДТП на аль-Фараби: в суде обнародовали видео

Грубые нарушения ПДД и момент ДТП на аль-Фараби: в суде обнародовали видео, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 13:49 Фото: Zakon.kz
8 июня 2026 года в уголовном суде Алматы в ходе рассмотрения дела жуткого ДТП на аль-Фараби изучили важные видео, подтверждающие грубые нарушения ПДД со стороны Александра Пака и его друзей, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания стало известно, что в ночь с 20 на 21 марта алматинец Александр Пак сидел с друзьями в ресторане. Несколько свидетелей подтвердили, что на встрече распивали алкогольные напитки. Однако, по их словам, никто из них не заметил, был ли пьян подсудимый.

Но свидетели признались, что после застолья, разъезжаясь по домам на своих авто, нарушали ПДД. За что в дальнейшем были лишены водительских прав.

Это подтверждают видео, которые показали во время исследования материалов дела.

На одной из записей камера зафиксировала, как 21 марта в 03:30 шесть автомобилей, выезжая с парковки ресторана, один за другим пересекают двойную сплошную линию.

На другом видео продемонстрировали момент ДТП. Водитель Zeekr, двигаясь по встречной полосе по аль-Фараби, не доезжая до улицы Мендикулова, предположительно на скорости 219 км в час, врезается в автомобиль Mercedes.

Зачитывая результаты экспертизы, судья отметил, что в тот день факторов, влияющих на выезд на встречную полосу и совершения ДТП, на дороге не было, в частности, асфальт был сухой, никаких ям не было. Также сказано, что авто подсудимого было в технически исправном состоянии, тормоза вышли из строя после аварии, в целом, остальной ущерб нанесен после столкновения с авто Mercedes.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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