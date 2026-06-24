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События

Очень редкого зверька из Красной книги нашли в Актау

перевязка, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 21:51 Фото: Устюртский государственный природный заповедник
В Актау спасли редкое животное, занесенное в Красную книгу Казахстана. Ослабленного зверька нашли на улице, после чего его осмотрели специалисты Устюртского заповедника и выпустили в естественную среду обитания на территории Каракия-Каракольского заказника, сообщает Zakon.kz.

В Актау полицейские нашли редкое животное, нуждавшееся в помощи, и доставили его в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

После обращения начальника инспекции Габбаса Досатова на место прибыли сотрудники Устюртского государственного заповедника – заместитель директора по научной работе Жаскайрат Ермек и инспектор Досан Атантаев.

Специалисты установили, что найденный зверек – перевязка, редкий хищник и единственный представитель рода Vormela. Вид занесен в Красную книгу Казахстана и относится к III категории – редким животным с сокращающимися ареалом и численностью.

Во время осмотра серьезных внешних повреждений у животного не выявили. В природе перевязка обитает преимущественно в песчаных районах и охотится на мелких млекопитающих, таких как песчанки, суслики и мыши.

После осмотра зверя перевезли на территорию Каракия-Каракольского государственного заказника и выпустили в естественную среду обитания.

В заповеднике отметили, что благодаря своевременной помощи людей редкое животное получило шанс вернуться к безопасной жизни в дикой природе.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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