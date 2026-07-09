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События

С требованием пересмотреть скоростные лимиты для кикшеринга обратились к акимату Алматы

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 19:41 Фото: Zakon.kz
Как считают авторы появившейся в Казнете петиции, разъясненные МВД РК текущие скоростные ограничения для операторов кикшеринга, 10-15 км/ч, уничтожают микромобильный транспорт и игнорируют природный рельеф Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам авторов обращения, город имеет перепад высот и на затяжных подъемах движение вверх требует от техники усилий. Лимит в 10 км/ч делает движение в гору практически невозможным – самокат просто теряет тягу и останавливается именно там, где пользователю больше всего нужен запас скорости и помощь мотора.

Не устраивает инициативных алматинцев и ограничение в 15 км/ч на велополосах, поскольку велоинфраструктуру, по мнению нижеподписавшихся, отделяют от пешеходов специально для того, чтобы микромобильный транспорт мог двигаться быстрее и безопаснее.

"Мировой признанный международный рабочий диапазон для электросамокатов составляет 20-25 км/ч, в том числе и на велодорожках. Пешеходные лимиты (в районе 10-12 км/ч) во всем мире вводятся точечно – исключительно в плотных пешеходных зонах и парках, но никак не повсеместно на тротуарах и тем более на проезжей части", – сказано в петиции.

В этой связи обратившиеся к акимату требуют:

  1. Повысить скоростной лимит на выделенных велодорожках и велополосах до 25 км/ч.
  2. Пересмотреть базовый городской лимит (для тротуаров и проезжей части) и поднять его до 15-20 км/ч.
  3. Оставить жесткие ограничения (10 км/ч) исключительно точечно – в зонах высокой концентрации пешеходов, на территории парков, а также непосредственно у входов в школы, больницы и детские сады.
  4. Увеличить количество велодорожек во всех районах Алматы и заложить их в проекты реконструкции улиц.

На данный момент обращение уже набрало 50 подписей, необходимых для его проверки на соответствие условиям.

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Напомним, с 1 июля 2026 года в Казахстане действуют новые требования, которые, как разъясняли в МВД РК, направлены на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов. Ими закреплены скоростные ограничения, необходимость давать каждому прокатному самокату регистрационный номер и иметь водительское удостоверение для езды по проезжей части.

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Вместе с тем с 25 августа вступит в силу запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

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Айсулу Омарова
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