Четко распределены роли: АФМ и КНБ задержали 13 человек и показали кадры операции

В Кызылординской области сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) и Комитета национальной безопасности (КНБ) пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шиелийского района, сообщает Zakon.kz.

Операцию провели сотрудники Департамента АФМ по Кызылординской области при координации прокуратуры и совместно с ДКНБ.

"По данным следствия, в урочище Жаманколь добывалось самородное золото, которое не требовало сложной промышленной переработки. Между участниками были четко распределены роли: одни привлекали старателей и организовывали добычу, другие отвечали за транспортировку и сбыт, третьи обеспечивали безопасность". Пресс-служба АФМ РК

Для сокрытия противоправной деятельности, как уточнили в агентстве, по периметру выставлялись дозорные, а мотоциклисты патрулировали прилегающую территорию, предупреждая о появлении посторонних лиц и сотрудников государственных органов.

"Золото перевозилось в Алматы для дальнейшего сбыта, а полученные денежные средства распределялись между участниками схемы. При проведении обысков изъято более 500 граммов золотосодержащего сырья, две единицы специальной техники, 12 металлоискателей, а также 6 автомашин". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, обнаружены два пневматических пистолета и гладкоствольное ружье.

"В настоящее время 13 лиц помещены под стражу. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

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28 июля 2026 года стало известно, что незаконную добычу золота пресекли в Восточно-Казахстанской области. Как сообщили в АФМ, группа лиц без необходимых разрешений добывала золото в Маркакольском районе, недалеко от села Акбулак. По данным следствия, незаконная деятельность нанесла серьезный ущерб окружающей среде. На площади около 30 га был уничтожен плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки. Для добычи и переработки золотосодержащей руды использовались тяжелая техника и промышленные комплексы. К работам привлекли более 30 человек, в том числе граждан Китая.