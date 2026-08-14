В Минэнерго сделали заявление после масштабного отключения света в Казахстане

В Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана предоставили обновленную информацию относительно ситуации с электроснабжением, сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного заявления ведомства следует, что:

"На текущий момент по линии АО "KEGOC" электроснабжение восстановлено в полном объеме. В настоящее время региональными энергоснабжающими организациями проводится поэтапное подключение отдельных потребителей. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено".

При этом, как подчеркнули в Минэнерго РК, "распространяемая в отдельных пабликах информация о том, что перебои с электроснабжением в Узбекистане произошли вследствие аварии в энергосистеме Казахстана, не соответствует действительности".

"Ситуация находится на контроле Министерства энергетики", – заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что в Алматы и Алматинской области произошли массовые отключения света. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

Позднее в АО "KEGOC" назвали предварительную причину блэкаута в Казахстане. По данным национального оператора электросетей РК, перебои случились после технологического нарушения в ЕЭС Казахстана.

Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.