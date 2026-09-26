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События

Помощь семьям военнослужащих будет распределена справедливо – глава спецкомиссии

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 18:20 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казахстане официально завершился сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших военнослужащих. Об этом 26 сентября 2026 года рассказал член Қазақстан Халық Кеңесі и председатель общественного совета Мангистауской области Бекмурат Жусупов, сообщает Zakon.kz.

Он возглавил специальную комиссию, созданную для контроля за деятельностью аккумулирующего фонда, образованного по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По словам Жусупова, на сегодняшний день в фонде сформирован необходимый объем ресурсов. В оказании помощи приняли участие члены Қазақстан Халық Кеңесі, депутаты Курултая, представители политических партий, предприниматели, меценаты и неравнодушные граждане со всех уголков страны.

"Как руководитель специальной комиссии хочу заверить, что в самое ближайшее время начнется справедливое и равномерное распределение этих средств между семьями погибших и пострадавшими. Контролировать прозрачность всего процесса будут также представители государственных и правоохранительных органов, которые вошли в состав комиссии", – подчеркнул Бекмурат Жусупов.

Он добавил, что намеревается регулярно информировать общественность о ходе работы и этапе выплат.

"Мы понимаем, что финансовая помощь не способна восполнить горечь утраты. Но наш долг – обеспечить семьям всестороннюю поддержку в эту трудную минуту. Вы не останетесь со своей бедой один на один", – заключил глава комиссии.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.

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Канат Болысбек
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