Опубликована биография нового министра обороны Айдоса Мырзахметова
Как сообщили в Минобороны, Айдос Мырзахметов – кадровый офицер, посвятивший военной службе более двух десятилетий.
Родился 12 августа 1981 года в Жамбылском районе Алматинской области.
В 2002 году с отличием окончил Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан. В последующие годы прошел ряд курсов оперативной и командной подготовки в системе национальной безопасности и государственной охраны.
"Айдос Мырзахметов прошел все ступени офицерской службы в Службе государственной охраны Республики Казахстан, последовательно занимая командные и руководящие должности".
В январе 2024 года назначен Командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан.
В 2025 году окончил Национальный университет обороны.
Награжден орденом "Айбын" II степени в 2022 году.
Женат, воспитывает троих детей.
Ранее Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Также награждены три выживших матроса.