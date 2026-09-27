Опубликована биография нового министра обороны Айдоса Мырзахметова

Министерство обороны РК опубликовало биографию нового главы ведомства, назначенного на пост 27 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Минобороны, Айдос Мырзахметов – кадровый офицер, посвятивший военной службе более двух десятилетий.

Родился 12 августа 1981 года в Жамбылском районе Алматинской области.

В 2002 году с отличием окончил Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан. В последующие годы прошел ряд курсов оперативной и командной подготовки в системе национальной безопасности и государственной охраны.

"Айдос Мырзахметов прошел все ступени офицерской службы в Службе государственной охраны Республики Казахстан, последовательно занимая командные и руководящие должности".

В январе 2024 года назначен Командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан.

В 2025 году окончил Национальный университет обороны.

Награжден орденом "Айбын" II степени в 2022 году.

Женат, воспитывает троих детей.

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