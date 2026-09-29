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События

Бывшего полицейского осудили в Алматы по делу о резонансном ДТП на аль-Фараби

бывший полицейский осужденный по делу о ДТП на аль Фараби, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:38 Фото: Zakon.kz/скриншот из трансляции
28 сентября 2026 года в Алматы огласили приговор бывшему сотруднику полиции – фигуранту дела о резонансном смертельном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на пр. аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Приговор Асету Жаксылыкову вынесли в Медеуском районном суде по уголовным делам. Его признали виновным в бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия, передает Astana TV.

По материалам дела, осужденный находился рядом с участниками инцидента до момента аварии, но не предпринял мер для пресечения правонарушений.

"Осужденный обязан был принять меры по пресечению противоправных действий виновника ДТП, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также других административных правонарушений лиц, с которыми они вместе выходили из ресторана", – пояснил судья.

На момент резонансного происшествия Асет Жаксылыков работал водителем заместителя начальника Департамента полиции Алматы Ержана Узабаева (освобожден от должности в конце марта).

Прокурор в суде просил назначить подсудимому 7 лет лишения свободы. Защита настаивала на полном оправдании, утверждая, что обвинение не доказало конкретную служебную обязанность по остановке водителя. Подсудимый просил о наказании, не связанном с лишением свободы.

Суд назначил Жаксылыкову 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Суд также постановил пожизненный запрет занимать должности на государственной службе, лишить осужденного специального звания "сержант полиции".

Также суд вынес частное постановление в адрес начальника Департамента полиции Алматы. Ему поручено выявить и устранить причины, способствующие коррупционным проявлениям и правонарушениям среди сотрудников, а также принять меры для недопущения подобных фактов впредь.

Главный виновник смертельной аварии – Александр Пак – ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы. Во время суда над ним Асет Жаксылыков в качестве свидетеля сообщил, что в день ДТП приехал в ресторан, где ужинал Александр Пак. После уехал домой и по пути видел его за рулем.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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