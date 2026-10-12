Алматинская кенгуру Лара отметила юбилей – видео с именинницей умилило Сеть

Администрация Алматинского зоопарка опубликовала видео в честь дня рождения серого кенгуру, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что Ларе исполнилось 10 лет. На опубликованных кадрах животное в праздничном колпаке лакомится любимым угощением.

"Лара родилась 10 октября 2016 года, а 10 декабря 2017 года приехала к нам из Новосибирска", – говорится в публикации.

Интересно, что с 2019 года она семь раз становилась мамой.

Кенгуру является символом Австралии и присутствует на австралийском гербе и на некоторых австралийских купюрах и монетах. Живут они преимущественно в Австралии, но также небольшими популяциями определенных видов встречаются на Тасмании и в Новой Гвинее.

Желающих приглашают поздравить Лару с праздником. Кроме того, посетить зоопарк можно бесплатно. С 1 октября по 7 ноября 2026 года Алматинский зоопарк проводит традиционную акцию "Желудевая осень". Горожанам предлагают собрать желуди, которые на улицах города становятся мусором, а для питомцев зоопарка – питательным кормом.

