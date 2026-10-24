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События

До -10°C: в нескольких регионах Казахстана ожидаются заморозки

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"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Завтра, по прогнозу "Казгидромета", на всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. По стране прогнозируется туман, в западных, южных и юго-восточных регионах – усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря.

Заморозки до -1...-10°C ожидаются в области Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях, на севере Туркестанской, севере и в центре Кызылординской областей.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Мангистауской области, на северо-западе, западе, юге и востоке Западно-Казахстанской, востоке Актюбинской, севере Кызылординской, севере и юге Жамбылской, юге Костанайской, западе, севере, в центре и предгорных районах Туркестанской области, а также на юге области Жетысу.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской и Атырауской областях, на западе, юге и в центре Актюбинской, западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей, западе и в центре области Улытау, востоке области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 15:07
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Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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