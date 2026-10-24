До -10°C: в нескольких регионах Казахстана ожидаются заморозки

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Завтра, по прогнозу "Казгидромета", на всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. По стране прогнозируется туман, в западных, южных и юго-восточных регионах – усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря.

Заморозки до -1...-10°C ожидаются в области Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях, на севере Туркестанской, севере и в центре Кызылординской областей.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Мангистауской области, на северо-западе, западе, юге и востоке Западно-Казахстанской, востоке Актюбинской, севере Кызылординской, севере и юге Жамбылской, юге Костанайской, западе, севере, в центре и предгорных районах Туркестанской области, а также на юге области Жетысу.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской и Атырауской областях, на западе, юге и в центре Актюбинской, западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей, западе и в центре области Улытау, востоке области Жетысу.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов.