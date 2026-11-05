Виктория Шегай освобождена от должности вице-министра труда: кто ее сменил на этом посту

Накануне, 4 ноября 2026 года, Виктория Шегай покинула пост вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана. На этой должности ее сменила Айнур Абдырахманова, сообщает Zakon.kz.

О кадровых перестановках стало известно из соответствующих документов, опубликованных на сайте правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Шегай Виктория Вильгельмовна освобождена от должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК".

Виктория Шегай этот пост занимала с 9 июня 2025 года.

Новым вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана стала Айнур Абдырахманова.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Абдырахманова Айнур Абдыгакаровна назначена на должность вице-министра труда и социальной защиты населения". Пресс-служба правительства РК

Айнур Абдырахманова родилась в 1984 году в Акмолинской области. Окончила Университет имени Д.А. Кунаева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Академию государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начала в 2005 году в Коргалжынском районном отделе занятости и социальных программ Акмолинской области. С 2007 года по 2008-й работала главным специалистом, и. о. начальника, начальником Отдела социальных нормативов и социальной помощи ГУ "Отдела занятости и социальных программ" Целиноградского района Акмолинской области.

Также занимала такие должности, как эксперт, главный эксперт управления Департамента социальной помощи и социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК (2008-2014), главный эксперт Управления социальной поддержки Департамента социальной помощи Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2017), главный эксперт, руководитель управления Департамента социальной помощи МТСЗН РК (2017-2020), руководитель управления, главный эксперт АО "Центр развития трудовых ресурсов" (2020-2022), заместитель директора Департамента МТСЗН РК (2022-2024).

С 2024 года и до нового назначения была директором Департамента социальной помощи МТСЗН РК.

Вместе с тем сменился и руководитель аппарата Минтруда и соцзащиты населения Казахстана.

"Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата ведомства". Пресс-служба правительства РК

Жанибек Нупиров родился в 1980 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Карагандинский институт актуального образования "Болашак", Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

Трудовую деятельность начал в 1999-2001 годах в Управлении казначейства по Астане. С 2001 года по 2013-й занимал различные должности в структурах министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, Агентстве РК по статистике, Министерстве экономического развития и торговли РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2013 года по 2019-й работал на различных должностях в структурах в Администрации президента РК. Также был руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции РК (2019-2022), занимал руководящие должности в АО "МЦПС "Хоргос" (2022-2023), работал зампредседателя правления АО "Информационно-учетный центр" (2023), директором Департамента Министерства финансов РК (2023-2024), замакима области Улытау (2024-2025).

С 31 декабря 2025 года и до нового назначения – директор департамента бюджета промышленности, транспорта и коммуникаций Министерства финансов.

Прежним руководителем аппарата МТСЗН РК был Нурдаулет Толеев. Эту должность он занимал с 8 апреля 2025 года.

Кроме того, назначена новая председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения (МП) РК.

"Приказом министра просвещения Республики Казахстан Овечкина Юлия Руслановна назначена на должность председателя Комитета по охране прав детей". Пресс-служба правительства РК

Юлия Овечкина родилась в 1992 году в Туркестанской области. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

С 2014 года по 2022-й занимала различные должности в структурах акимата Усть-Каменогорска и Министерства образования и науки РК.

С 2022 года и до нового назначения была зампредседателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК.

4 ноября 2026 года в Казахстане назначили нового вице-министра здравоохранения. Им стал Нурлыбек Асылбеков, который с 2025 года занимал должность председателя правления ТОО "СК-Фармация".