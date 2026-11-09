Проекты с OpenAI и взносы в 824 млн тенге: о чем Токаеву доложил глава международного общества "Қазақ тілі"
Так, президент был проинформирован о том, что общество "Қазақ тілі" реализует проекты по трем основным направлениям:
- совершенствование методики обучения казахскому языку,
- обогащение казахоязычного контента,
- расширение применения языка в сфере новых технологий.
Рауан Кенжеханулы сообщил, что в рамках совместного проекта с компанией OpenAI сформирован текстовый корпус объемом 14 млрд токенов и собрано 12 тыс. часов аудиозаписей.
За последние три года на большие экраны вышли 13 популярных фильмов студий Disney, Pixar и Sony с дубляжом на казахском языке.
Также председатель международного общества "Қазақ тілі" представил информацию о работе фонда Qazaq Tili Endowment.
В настоящее время общий объем взносов достиг 824 млн тенге.
Как отмечается, глава государства, высоко оценив деятельность международного общества "Қазақ тілі", пожелал успехов в осуществлении намеченных планов.
Президент подчеркнул важность в полной мере задействовать потенциал искусственного интеллекта в изучении и преподавании государственного языка, а также в процессе перевода научной литературы.
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