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Проекты с OpenAI и взносы в 824 млн тенге: о чем Токаеву доложил глава международного общества "Қазақ тілі"

председатель международного общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжеханулы, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 15:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя международного общества "Қазақ тілі" Рауана Кенжеханулы. Об этом 9 ноября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, президент был проинформирован о том, что общество "Қазақ тілі" реализует проекты по трем основным направлениям:

  • совершенствование методики обучения казахскому языку,
  • обогащение казахоязычного контента,
  • расширение применения языка в сфере новых технологий.

Рауан Кенжеханулы сообщил, что в рамках совместного проекта с компанией OpenAI сформирован текстовый корпус объемом 14 млрд токенов и собрано 12 тыс. часов аудиозаписей.

За последние три года на большие экраны вышли 13 популярных фильмов студий Disney, Pixar и Sony с дубляжом на казахском языке.

Также председатель международного общества "Қазақ тілі" представил информацию о работе фонда Qazaq Tili Endowment.

В настоящее время общий объем взносов достиг 824 млн тенге.

Как отмечается, глава государства, высоко оценив деятельность международного общества "Қазақ тілі", пожелал успехов в осуществлении намеченных планов.

Президент подчеркнул важность в полной мере задействовать потенциал искусственного интеллекта в изучении и преподавании государственного языка, а также в процессе перевода научной литературы.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил призеров Азиатских игр и рассказал о достижениях Казахстана. Глава государства отметил, что меры по развитию спорта в стране приносят результаты. Также президент сделал заявление о проекте "Народная стройка".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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