Участие Токаева на саммите G20 и сроки запуска прямых авиарейсов: что обсудили Казахстан и США в Монреале
Встреча с главой делегации США состоялась в рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО (ATConf/7), проходящей в Монреале.
"Основной темой переговоров стали перспективы установления прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации. Было отмечено, что президент Казахстана приглашен на саммит G20, который пройдет в декабре текущего года в Майами (США)".Пресс-служба МТ РК
Как сообщается, в настоящее время казахстанская сторона продолжает работу по получению категории 1 Федерального авиационного управления США (FAA). В сентябре американские эксперты провели аудит и представили предварительные результаты, отметив хорошие показатели.
"В беседе также были отмечены планы по открытию прямого рейса между Казахстаном и США до конца 2027 года".Пресс-служба МТ РК
Талгат Ластаев подчеркнул, что Минтранспорта заинтересовано и активно работает над запуском прямого авиасообщения между Казахстаном и США.
"Соглашение об "Открытом небе", заключенное между нашими странами, создает прочную правовую основу для реализации данной инициативы. Высоко ценим конструктивное взаимодействие с авиационными властями США и рассчитываем на завершение оставшихся процедур в ближайшем будущем", – отметил Талгат Ластаев.
Также сообщается, что в разговоре было отмечено обновление парка воздушных судов казахстанских авиакомпаний.
Так, авиакомпания Air Astana ожидает в 2026-2027 годах поставку трех воздушных судов Boeing 787 Dreamliner, которые планируется задействовать при организации полетов в США.
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Кроме того, в 2025 году были заключены соглашения с американской компанией Boeing на поставку 33 воздушных судов общей стоимостью 15 млрд долларов. Соглашения были достигнуты во время рабочего визита президента Казахстана в США в феврале текущего года.
Вице-министр подчеркнул, что запуск прямого авиасообщения станет важной вехой в развитии казахстанско-американских отношений, будет способствовать укреплению деловых и туристических связей, созданию новых возможностей для бизнеса и повышению транспортной связанности Центральной Азии с Соединенными Штатами.
В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по решению практических вопросов, необходимых для запуска прямого авиасообщения и дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере гражданской авиации.
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20 октября 2026 года вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал, когда могут запустить прямые авиарейсы между Казахстаном и США. По его мнению, до конца года Казахстан официально получит право осуществлять рейсы на территорию Соединенных Штатов. Также он объяснил, почему сдвинулись сроки запуска прямого авиасообщения.