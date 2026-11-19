Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев встретился с ассистентом министра транспорта США по вопросам авиации и международных отношений Дэниелом Дж. Эдвардсом. Подробности 19 ноября 2026 года раскрыли в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Встреча с главой делегации США состоялась в рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО (ATConf/7), проходящей в Монреале.

"Основной темой переговоров стали перспективы установления прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации. Было отмечено, что президент Казахстана приглашен на саммит G20, который пройдет в декабре текущего года в Майами (США)". Пресс-служба МТ РК

Как сообщается, в настоящее время казахстанская сторона продолжает работу по получению категории 1 Федерального авиационного управления США (FAA). В сентябре американские эксперты провели аудит и представили предварительные результаты, отметив хорошие показатели.

"В беседе также были отмечены планы по открытию прямого рейса между Казахстаном и США до конца 2027 года". Пресс-служба МТ РК

Талгат Ластаев подчеркнул, что Минтранспорта заинтересовано и активно работает над запуском прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

"Соглашение об "Открытом небе", заключенное между нашими странами, создает прочную правовую основу для реализации данной инициативы. Высоко ценим конструктивное взаимодействие с авиационными властями США и рассчитываем на завершение оставшихся процедур в ближайшем будущем", – отметил Талгат Ластаев.

Также сообщается, что в разговоре было отмечено обновление парка воздушных судов казахстанских авиакомпаний.

Так, авиакомпания Air Astana ожидает в 2026-2027 годах поставку трех воздушных судов Boeing 787 Dreamliner, которые планируется задействовать при организации полетов в США.

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Кроме того, в 2025 году были заключены соглашения с американской компанией Boeing на поставку 33 воздушных судов общей стоимостью 15 млрд долларов. Соглашения были достигнуты во время рабочего визита президента Казахстана в США в феврале текущего года.

Вице-министр подчеркнул, что запуск прямого авиасообщения станет важной вехой в развитии казахстанско-американских отношений, будет способствовать укреплению деловых и туристических связей, созданию новых возможностей для бизнеса и повышению транспортной связанности Центральной Азии с Соединенными Штатами.

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В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по решению практических вопросов, необходимых для запуска прямого авиасообщения и дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере гражданской авиации.

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20 октября 2026 года вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал, когда могут запустить прямые авиарейсы между Казахстаном и США. По его мнению, до конца года Казахстан официально получит право осуществлять рейсы на территорию Соединенных Штатов. Также он объяснил, почему сдвинулись сроки запуска прямого авиасообщения.