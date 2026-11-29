29 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. Голосование шло организованно и спокойно, а уже к обеду на участки пришла почти половина избирателей. Чем запомнился этот день, рассказывает Zakon.kz.

Масштаб выборов

Казахстанцы выбирали 3447 депутатов в 228 маслихатов: 20 областных, 38 городских и 170 районных. Срок полномочий новых депутатов составит пять лет. Из них 3113 человек избираются по одномандатным округам, а 334 – по партийным спискам.

Конкуренция оказалась серьезной. На выборы зарегистрировали 10 971 кандидата, то есть в среднем на одно место претендовали три человека. По партийным спискам выдвинулись 1219 кандидатов из 99 списков во всех 20 регионах, и 43,2% из них – женщины. По одномандатным округам зарегистрировали 9752 кандидата.

В списки избирателей внесли 12 679 459 человек. Для них по всей стране открыли более 10,3 тыс. участков, в том числе 556 во временных местах – в больницах и воинских частях. Большинство участков работало с 7:00 до 20:00, а 101 участок открылся еще раньше, в 6:00.

Фото: Открытые источники

Явка росла с каждым часом

Избиратели не стали откладывать поход на участки. По данным ЦИК, к 10:00 проголосовали 12,31% граждан, а к 14:00 явка составила уже 45,46%.

Самыми активными стали жители области Жетісу: к 14:00 там проголосовали 58,35% избирателей. Чуть меньше – в Туркестанской (56,91%) и Кызылординской (56,38%) областях. В Астане явка на это время составила 33,27%, в Шымкенте – 32,74%, в Алматы – 25,72%.

Первые лица страны проголосовали

Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на участке №520 во Дворце Независимости. Свой выбор сделали также премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, а также акимы регионов и города Алматы.

Кроме того, выборы объединили людей всех поколений. В Астане впервые проголосовали молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. А в Сырдарьинском районе Кызылординской области на участок №155 пришел 105-летний ветеран Великой Отечественной войны Яхия Тасыров.

Голосовать удобно каждому

Особое внимание уделили людям с инвалидностью. Участки оборудовали пандусами, поручнями и тактильными указателями, кабины для голосования приспособили для колясок. Для незрячих и слабовидящих подготовили лупы, дополнительное освещение и информацию шрифтом Брайля.

Добраться до участков помогала служба "Инватакси", в которой работают более 1300 машин. Людям с нарушениями слуха помогали сурдопереводчики, а в Астане избирателям помогали 800 волонтеров. Те, кто не мог прийти на участок по состоянию здоровья, могли проголосовать дома: к ним приезжали члены комиссии с переносной урной.

Фото: Открытые источники

Под контролем наблюдателей

За ходом выборов следили наблюдатели от 258 общественных объединений и некоммерческих организаций: 13 из них аккредитовались в ЦИК, еще 245 – в территориальных комиссиях. В ЦИК заранее потребовали обеспечить наблюдателям возможность беспрепятственно следить за голосованием.

Новое в голосовании

Выборы проходят по смешанной системе. Поэтому, например, в Астане избирателям выдавали два бюллетеня – голубой и зеленый: один для голосования за кандидата по округу, другой – за партийный список.

Что дальше

Участки закрылись в 20:00, после чего проводится подсчет голосов. Итоги выборов должны подвести не позднее 3 декабря. Новые составы маслихатов будут решать вопросы, которые ближе всего к жизни людей: благоустройство дворов, дороги, освещение, работа школ и поликлиник в своих городах и районах.