За чей счет пикет: кто такие иноагенты и как их контролирует государство

Деньги не пахнут. Однако если финансирование лиц, занимающихся политикой – в той или иной мере – идет из-за рубежа, это уже пахнет бедами для государства. Иностранное влияние. Поэтому сведения о таких средствах надо предоставлять Минфину, иначе грозит штраф и ликвидация, пишет Zakon.kz.

Ликвидация юрлица, мы имеем в виду. Запрет деятельности. А кое-где – и срок. Но пока не в Казахстане. Впрочем, некоторые обстоятельства позволяют думать, что ответственность и у нас в стране будут усиливать.

Находка для шпиона

Тема иностранных агентов нынче в тренде. Вслед за США и РФ учредить свой реестр иноагентов решила и старушка Европа. Как уже рассказывал Zakon.kz, 12 декабря Еврокомиссия утвердила проект европейской директивы "Пакет защиты демократии", который обяжет всех представителей интересов не входящих в ЕС государств в обязательном порядке регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС. И, разумеется, с указанием всех полученных от иностранного государства платежей.

Правда, вместо слова "иноагент" европейцы предпочитают использовать термин "лоббист". Ничего не поделаешь – политкорректность, толерантность, фарисейство, иезуитство. Или два последних определения – не очень-то толерантные?.. Ладно, не о том речь.

Напомним, впервые закон о контроле за иностранными агентами появился на США – в далеком 1938 году. Для противодействия агрессной пропаганде, которая велась в то время нацистской Германией. Назывался закон FARA – Foreign Agents Registration Act, Закон "О регистрации иностранных агентов", говоря по-русски. Согласно закону все, кто действует под влиянием иностранного патрона (принципала, как сказано в документе), должны это указать. С целью – буквально – "облегчения оценки правительством и американским народом заявлений и действий таких лиц".

Затем война – Вторая мировая – закончилась, и о законе благополучно забыли. А в 1966 году в Акт внесли поправки, настолько затрудняющие доказывание для прокурора, что до недавнего времени (уже в XXI веке) из немногих инициированных дел об иноагентах до обвинения довели всего три, да и те бесславно рассыпались в суде.

Трамп – вот кто изменил ситуацию. Точнее, обвинения, что к победе его на президентских выборах в 2016 году привело вмешательство из-вне, а именно, из Кремля. Новые времена, новые глобальные вызовы. Американцы отмыли от нафталина давно подзабытый закон, а вслед за этим ответный ход предприняла и Россия.

Сначала понятие "иноагент" и соответствующий их Реестр (вернее, реестры, которых одно время насчитывалось четыре) были внесены в законодательство РФ посредством поправок в закон о некоммерческих организациях. А в июне 2022 года был принят федеральный закон РФ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", которым уже Россия защищала себя от иностранной пропаганды.

В международном праве это входит в понятие "принцип взаимности". Зеркальные меры, так сказать.

И вот к этим глобальным соревнованиям подключилась и Европа. Но заметим, позже, чем Казахстан, в котором обязанность лиц, получающих деньги и другое имущество от иностранных государств, организаций и граждан, закреплена с введением в действие в 2018 году нового Налогового кодекса. Правда, это всего лишь одна статья за номером 29... пока. В Европе же утвердили целый Пакт – вслед за американским Актом и российским Законом. Как утверждают в Брюсселе, на улице Карла Великого, где заседают комиссары Еврокомиссии, "Пакт защиты демократии" призван обеспечить проведение очередных выборов в Европарламент 6-9 июня 2024 года.

"Структуры, представляющие интересы третьих стран [, не входящих в ЕС], должны быть зарегистрированы в Реестре транспарентности. Странам ЕС будет дано указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей. Ключевые элементы информации о таких представителях интересов третьих стран будут находиться в открытом доступе, обеспечивая транспарентность и демократическую отчетность. В их число войдут ежегодные объемы финансовых средств, получаемых ими [из-за рубежа], наименования стран, в интересах которых они действуют, и виды их деятельности".

Цель? Есть в Еврокомиссии такой вице-президент по ценностям и прозрачности – Вера Юрова. Так вот, она сказала примерно следующее. Что Европа гордится тем, что является открытой демократией. И что при этом было бы наивно думать, что демократия не нуждается в защите. Все вообще наоборот. И главное – что европейцы не должны позволять сами знаете кому или любому другому автократу тайно вмешиваться в их демократический процесс.

Короче, пакт имени Трампа. Но пока закон не принят.

В Казахстане иноагентов нет

На данный момент наиболее актуальный и инструментальный закон об иноагентах действует в России. Потому что разработан в самое последнее время и принят только в прошлом году, а значит, учитывает все современные достижения в социальной инженерии, чтобы противостоять иностранной мягкой силе.

Помимо всего прочего, это НПА нашего ближайшего союзника по ЕАЭС, и никого не удивит, если через какое-то время подобные нормы появятся и в Казахстане. Поэтому не лишним будет посмотреть, какие правила российский закон устанавливает для тех, кого называет иноагентами. Сравнить с тем, что есть сейчас в РК, и таким образом сделать вывод, как ситуация может измениться в будущем для казахстанских лиц, получающих финансирование от зарубежных доноров.

Так вот, начнем с того, что самой дефиниции "иноагенты" в казахстанском законодательстве нет. Есть некто (им пока еще не придумано название), кого финансируют иностранные государства, международные и иностранные организации, иностранцы, лица без гражданства, да и те обязаны отчитываться об этом лишь в отдельных случаях, если занимаются определенной деятельностью. Закон (пп.1) пункта 1 вышеупомянутой статьи 29 НК) перечисляет направления, которых три:

оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защита и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;

сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

В общем, юристы, журналисты, социологи. И да, в публикуемых ими материалах должны быть указаны сведения о иностранных принципалах (термин из американского закона), сделавших заказ (пункт 2 статьи 29).

За нарушение этого порядка, например, за неуведомление Комитета госдоходов Минфина (уполномоченного органа) им грозит наказание в рамках статьи 460-1 КоАП, а за публикацию без информации о заказчике – статьи 460-2 КоАП. Шкала ответственности изрядная – от предупреждения до запрета деятельности (в случае повторного в течение года непредоставления сведений), да и штрафы немалые: до тысячи МРП. Но для шпионов, в сущности, пустяки.

И последнее – но не по значению. С 2023 года КГД публикует перечень этих получающих иностранное финансирование лиц (по перечисленным выше направлениям). Правила ведения этой базы данных утверждены приказом Министра финансов. Первая публикация, напомним, пришлась на сентябрь текущего года и вызвала, скажем так, общественный резонанс. Некоторые даже сравнили список с реестром "иностранных агентов", который публикует российский Минюст. Однако это, мягко говоря, неточно.

И здесь мы переходим к жестким российским правилам, которые диктует закон РФ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". По поводу Реестра: если в казахстанский список согласно вышеупомянутым Правилам вносятся лишь те лица, которые сами о себе заявили в КГД, а казахстанские госорганы не уполномочены выявлять "умолчавших" и самостоятельно включать их в перечень, то в России это едва ли основная работа уполномоченного органа по выявлению иноагентов.

Контроль за всем, что может повлиять на выработку и реализацию государственной политики (в том числе, разумеется, и журналистика, и конечно, военная сфера), проверка любой информации на этот счет - и по результатам включение в Реестр иностранных агентов в 10-дневный срок (пункт 7 статьи 7 и статья 10 Закона). Вот главный смысл российских правил. Ну и, разумеется, после того, как иноагент помещен в Реестр – оказать на него такой налоговый, административный и уголовный прессинг, что мало не покажется.

Перечислим лишь некоторые моменты.

Нет доступа в публичную политику и на любую госслужбу. Иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия и перечислять на его проведение деньги. Запрещена педагогическая и информационная деятельность в отношении несовершеннолетних. Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Запрещено любое страхование. Недоступны упрощенные системы налогообложения и бухгалтерского учета.

Ну и так далее (полный перечень ограничений, связанных со статусом иностранного агента, приведен в статье 11 российского Закона).

Ответственность за нарушения правил, разумеется, также куда строже.

За то, что не предоставил сведений, не маркировал как следует (данные о иностранном заказчике) публикацию, конечно, за "уклонение", а также за обход ограничений: на первый раз – штрафы в соответствии с российским КоАП, за повторное нарушение – ликвидация юрлица, блокировка инфоресурсов, а физическим лицам – уголовная статья и реальный тюремный срок, до 5 лет лишения свободы (статья 330 УК РФ).

Почему есть мысль, что в будущем казахстанские нормы будут приближаться к российским? Ну, во-первых, не только к российским: в США за нарушение FARA также предусмотрено лишение свободы. И вообще, там действует не один, а несколько законов, регулирующих деятельность иностранных агентов. Например, не только политических, но и экономических – иностранных лоббистов.

Соответствующее законодательство будет ужесточаться во всем мире, и Казахстану не остаться в стороне.

А потом, некоторые шаги – упомянутые статьи НК и КоАП – уже сделаны. Однако, как уже говорилось, меры половинчатые. В частности, фактически ограничения касаются лишь тех, кто сам заявил об иностранном патронаже. А с умолчавших взятки гладки. Согласитесь, странный подход. Это как если бы к суду и ответственности привлекали лишь тех, кто пришел с повинной. А тех, кто совершил преступление и скрывается, полиция не искала вовсе. Конечно, все сравнения хромают, но аналогия понятна.

Очевидно, что в данном зачаточном состоянии система борьбы с иностранным влиянием долго оставаться не может. Но для начала не мешало бы назвать вещи своими именами.