Опубликован список претендентов на премию "Золотой мяч"

В число кандидатов на получение ежегодной награды от France Football включены 30 игроков, играющих на разных позициях. Основная часть из этого списка представляют европейские чемпионаты, двое из Ближнего Востока и представитель МЛС Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

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Церемония вручения "Золотого мяча", которая присуждается лучшему футболисту года французским журналом France Football пройдет в парижском музыкальном театре "Шатле" 30 октября.

They're the best players of the world...



Here are our 2023 Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/8clMJWrzET — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

Большое количество своих игроков делегировал на эту премию английский "Манчестер Сити", действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА. За престижную награду будут бороться Йошко Гвардиол, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рубеш Диаш, Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес и Родри. Честь АПЛ также представят Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Букайо Сака и Мартин Эдегор ("Арсенал").

Фото: Instagram/erling.haaland

Четверо игроков представят итальянский чемпионат: Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен (оба "Наполи"), Николо Барелла и Лаутаро Мартинес (оба "Интер"). От Ла Лиги на премии выступят Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Лука Модрич (все "Реал Мадрид"), Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски ("Барселона"), а также Антуан Гризманн ("Атлетико").





Фото: Instagram/leomessi

В список топ-30 кандидатов также вошли три футболиста "Баварии" – Джамал Мусиала, Ким Мин Чжэ и Харри Кейн, два игрока "ПСЖ" – Рандаль Коло-Муани и Килиан Мбаппе. Оставшаяся тройка претендентов из чемпионата Саудовской Аравии и МЛС: Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Яссин Буну ("Аль-Хилаль") и Лионель Месси ("Интер Майами").

В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые стал французский форвард Карим Бензема, тогда игравший в майке мадридского "Реала".

