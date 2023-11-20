Мы настроены серьезно посоперничать со Словенией за путевку на Евро-2024 - Магомед Адиев
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Адиев отметил, что сборная приехала с большими ожиданиями против серьезного противника и в целом настроена добыть путевку на Евро-2024.
"В ДНК каждого казахстанца, да и для меня, преодолевать большие расстояния не составляет проблем. Мы, как говорится, "степные волки" и и готовы к такому. Мы настроены соперничать со Словенией, хотим оправдать ожидания наших болельщиков и добыть путевку на Евро-2024", - заявил Адиев.
О соперниках тренер отметил, что это серьезная сборная, обладает качественными футболистами, которые играют в достойных клубах.
"Заслуги на их стороне, но нашей стороне характер, единение. Вы же знаете, мы ни одной команде до игры не проиграли", - сказал Адиев.
Болельщики с нетерпением ждут исторического матча в Любляне, поддерживают наших футболистов и уже написали в соцсетях много теплых слов:
- "Алга, Казахстан", "Мы верим в вас и что выйдем на Евро!", "Мы с вами тренер!",
- "Нағыз ерлік үшін құрметті шексіз", "Алға Қазақстан🇰🇿! Бұйырса жеңеміз. Дұғада боламыз"
- "Ребятами , главное без паники!!! У вас все получится!!! Играйте все 100 минут и все у вас получится!!! С вами лучший тренер!!!
Ранее сборная Казахстана поделилась фото из Словении перед матчем.
Решающий матч состоится в ночь с 20 на 21 ноября в 01:45 по времени Астаны на стадионе Стожице. В случае победы сборная впервые в своей истории попадет на Чемпионат Европы по футболу.
В предыдущем матче на пути к Евро-2024 наша сборная обыграла команду Сан-Марино со счетом 3:1. Дублем отличился Ислам Чесноков. Третий гол с пенальти забил Абат Аимбетов. Гол Чеснокова на 19-й минуте может быть признан лучшим в девятом туре текущей квалификации. УЕФА номинировал его гол. А Словения в предыдущем матче проиграла датчанам со счетом 2:1.