Мы настроены серьезно посоперничать со Словенией за путевку на Евро-2024 - Магомед Адиев

Главный тренер сборной по футболу Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу со Словенией на пресс-конференции перед самой решающей для Казахстана игрой на пути к Евро-2024, сообщает Zakon.kz

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Адиев отметил, что сборная приехала с большими ожиданиями против серьезного противника и в целом настроена добыть путевку на Евро-2024.

"В ДНК каждого казахстанца, да и для меня, преодолевать большие расстояния не составляет проблем. Мы, как говорится, "степные волки" и и готовы к такому. Мы настроены соперничать со Словенией, хотим оправдать ожидания наших болельщиков и добыть путевку на Евро-2024", - заявил Адиев.

О соперниках тренер отметил, что это серьезная сборная, обладает качественными футболистами, которые играют в достойных клубах.

"Заслуги на их стороне, но нашей стороне характер, единение. Вы же знаете, мы ни одной команде до игры не проиграли", - сказал Адиев.

Болельщики с нетерпением ждут исторического матча в Любляне, поддерживают наших футболистов и уже написали в соцсетях много теплых слов:

"Алга, Казахстан", "Мы верим в вас и что выйдем на Евро!", "Мы с вами тренер!",

"Нағыз ерлік үшін құрметті шексіз", "Алға Қазақстан🇰🇿! Бұйырса жеңеміз. Дұғада боламыз"

"Ребятами , главное без паники!!! У вас все получится!!! Играйте все 100 минут и все у вас получится!!! С вами лучший тренер!!!

Ранее сборная Казахстана поделилась фото из Словении перед матчем.

Решающий матч состоится в ночь с 20 на 21 ноября в 01:45 по времени Астаны на стадионе Стожице. В случае победы сборная впервые в своей истории попадет на Чемпионат Европы по футболу.

В предыдущем матче на пути к Евро-2024 наша сборная обыграла команду Сан-Марино со счетом 3:1. Дублем отличился Ислам Чесноков. Третий гол с пенальти забил Абат Аимбетов. Гол Чеснокова на 19-й минуте может быть признан лучшим в девятом туре текущей квалификации. УЕФА номинировал его гол. А Словения в предыдущем матче проиграла датчанам со счетом 2:1.