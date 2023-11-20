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Кажется, мы его потеряли: Багдат Каиров не сможет играть в матче против Словении

Кажется, мы его потеряли: Багдат Каиров не сможет играть в матче против Словении Фото: Instagram.com/kairovbagdat/
Из-за травмы ноги защитник сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Багдат Каиров не сможет принять участие в матче отборочного этапа Евро-2024 - исторической игре против футболистов из Словении, сообщает Zakon.kz

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По информации meta-ratings.kz в прошедшем матче против сборной Сан-Марино Каиров получил травму приводящей мышцы, поэтому он пропустит игру.

Однако ранее в интервью Каиров сказал о своих ожиданиях от игры со сборной Словении.

"Для нас основная цель выйти на Евро и обыграть Словению. Каждый игрок будет отдавать все силы на поле. Мы готовы к этой игре и покажем на что мы способны. Готовы удивить словенцев, а также порадовать казахстанцев", – сказал Каиров.

Как сообщали ранее матч отборочного этапа Евро-2024 против Словении состоится в ночь с 20 по 21 ноября в Любляне. В случае победы сборная впервые в своей истории попадет на Чемпионат Европы по футболу. Наши спортсмены уже готовятся к игре, как и их тренер Магомед Адиев, который заявил накануне, что наша сборная приехала с большими ожиданиями сыграть хорошо против серьезного противника и в целом настроена добыть путевку на Евро-2024. 

В предыдущем матче на пути к Евро-2024 наша сборная обыграла команду Сан-Марино со счетом 3:1. Дублем отличился Ислам Чесноков. Третий гол с пенальти забил Абат Аимбетов. Гол Чеснокова на 19-й минуте может быть признан лучшим в девятом туре текущей квалификации. УЕФА номинировал его гол. А Словения в предыдущем матче проиграла датчанам со счетом 2:1.


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