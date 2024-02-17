Спор за лидерство в Восточной конференции

Olimpbet публикует аналитику на встречи "Авангарда" против "Металлурга" и "Локомотива" с "Салаватом Юлаевым".

"Авангард" (Омск) – "Металлург" (Магнитогорск). 17 февраля, 17:00 (время Астаны)

Важнейшая встреча лидеров Востока. От ее результата во многом будет зависеть распределение команд в верхней части турнирной таблицы конференции на финише регулярного первенства.

Правда, складывается впечатление, что "Авангард" и "Металлург" всячески избегают лидерства. Клубы из Омска и Магнитогорска проиграли по два предыдущих матча чемпионата, вплотную подпустив к себе "Салават Юлаев". Уфимцы даже могли обогнать как тех, так и других, но сами уступили СКА в Санкт-Петербурге и остались на третьем месте.

Теперь же кто-то из них точно победит. "Ястребы" с "лисами" уже четырежды выясняли отношения по ходу текущей "регулярки", выиграв по два раза каждый. И до конца сезона им придется провести еще как минимум две дуэли.

"Авангарду" следует учесть, что он позволял "Металлургу" брать очки в Омске на протяжении пяти последних матчей. Причем в четырех случаях "магнитка" обыгрывала "ястребов" на их льду.

Но сейчас эксперты Olimpbet склоняются к тому, что у хозяев шансов на благоприятный исход больше, чем у гостей. Победитель матча: "Авангард" – 1.78, "Металлург" – 2.03. А вероятность второго подряд овертайма в этом споре букмекером № 1 в Казахстане оценивается кэфом 3.93.

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Фото: Olimpbet

"Локомотив" (Ярославль) – "Салават Юлаев" (Уфа). 18 февраля, 20:00

Свои предыдущие матчи в КХЛ ближайшие соперники проводили против "армейских" клубов: "Локомотив" в родных стенах принимал ЦСКА, "Салават Юлаев" ездил в гости к СКА.

Волжане смогли одержать волевую победу над москвичами в овертайме (5:4), прервав неприятную серию из трех поражений. Уфимцы же уступили в Санкт-Петербург (0:2), впервые проиграв за четыре последних встречи в "регулярке" и лишившись возможности возглавить таблицу Восточной конференции.

Вернуться на победные рельсы в Ярославле "Салавату" будет весьма проблематично. На своей территории "Локо" проиграл "юлаевцам" лишь в одном из десяти последних очных матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги. Зато "железнодорожники" успели огорчить СЮ уже по ходу этого сезона в Уфе со счетом 3:1.

Аналитики Olimpbet считают волжан фаворитами и на этот раз. Победитель матча: "Локомотив" – 1.72, "Салават Юлаев" – 2.11. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что хоккеистам совместными усилиями удастся забросить более пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.38, Тотал (5.5) бол – 2.79.

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