Футболист Родри одержал 59 побед подряд и обновил рекорд АПЛ

Опорный полузащитник английского футбольного клуба "Ман Сити" Эрнандес Родриго сыграл 59 матчей подряд без поражений во всех турнирах. Хавбек "горожан" установил рекордную серию среди игроков АПЛ, сообщает Zakon.kz.

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27-летний испанский игрок провел самую длинную серию без поражений в истории АПЛ. Данного рекорда Родри достиг после матча английского первенства, где "Сити" дома переиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Для испанца этот матч стал 59-м успешным подряд во всех турнирах, где он не проиграл, и это считается рекордным показателем среди всех футболистов, выступавших в рамках АПЛ.

Rodri has set a new record for the longest ‘invincible’ streak of any Premier League player in history 💪 pic.twitter.com/Zwb8izRQDp — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 3, 2024

До этого Родри уходил с поля проигравшим 5 февраля 2023 года, когда его клуб уступил "Тоттенхэму" – 0:1.

Прежний рекорд, 58 игр подряд без поражений в АПЛ, на счету португальца Рикарду Карвалью. Экс-игрок "Челси" установил его в феврале 2008 года.

Родриго является одним из ведущих полузащитников мирового футбола, с 2018 года выступает за сборную Испании. В 2022 году стал полуфиналистом чемпионата Европы, а также – победитель и лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

В прошлом году Родриго привел свою сборную к победе в Лиге наций, обыграв в финале голландцев в серии пенальти. Сам же полузащитник был объявлен лучшим игроком того турнира.