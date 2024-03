Футболист Родри одержал 59 побед подряд и обновил рекорд АПЛ

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

27-летний испанский игрок провел самую длинную серию без поражений в истории АПЛ. Данного рекорда Родри достиг после матча английского первенства, где "Сити" дома переиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Для испанца этот матч стал 59-м успешным подряд во всех турнирах, где он не проиграл, и это считается рекордным показателем среди всех футболистов, выступавших в рамках АПЛ.

Rodri has set a new record for the longest ‘invincible’ streak of any Premier League player in history 💪 pic.twitter.com/Zwb8izRQDp