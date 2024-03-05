Футболист Родри одержал 59 побед подряд и обновил рекорд АПЛ
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27-летний испанский игрок провел самую длинную серию без поражений в истории АПЛ. Данного рекорда Родри достиг после матча английского первенства, где "Сити" дома переиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.
Для испанца этот матч стал 59-м успешным подряд во всех турнирах, где он не проиграл, и это считается рекордным показателем среди всех футболистов, выступавших в рамках АПЛ.
Rodri has set a new record for the longest ‘invincible’ streak of any Premier League player in history 💪 pic.twitter.com/Zwb8izRQDp— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 3, 2024
До этого Родри уходил с поля проигравшим 5 февраля 2023 года, когда его клуб уступил "Тоттенхэму" – 0:1.
Прежний рекорд, 58 игр подряд без поражений в АПЛ, на счету португальца Рикарду Карвалью. Экс-игрок "Челси" установил его в феврале 2008 года.
Родриго является одним из ведущих полузащитников мирового футбола, с 2018 года выступает за сборную Испании. В 2022 году стал полуфиналистом чемпионата Европы, а также – победитель и лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.
В прошлом году Родриго привел свою сборную к победе в Лиге наций, обыграв в финале голландцев в серии пенальти. Сам же полузащитник был объявлен лучшим игроком того турнира.