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Футболист Родри одержал 59 побед подряд и обновил рекорд АПЛ

Футбол 69 побед, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 14:56 Фото: Instagram/mancity
Опорный полузащитник английского футбольного клуба "Ман Сити" Эрнандес Родриго сыграл 59 матчей подряд без поражений во всех турнирах. Хавбек "горожан" установил рекордную серию среди игроков АПЛ, сообщает Zakon.kz.

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27-летний испанский игрок провел самую длинную серию без поражений в истории АПЛ. Данного рекорда Родри достиг после матча английского первенства, где "Сити" дома переиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Для испанца этот матч стал 59-м успешным подряд во всех турнирах, где он не проиграл, и это считается рекордным показателем среди всех футболистов, выступавших в рамках АПЛ.

До этого Родри уходил с поля проигравшим 5 февраля 2023 года, когда его клуб уступил "Тоттенхэму" – 0:1.

Прежний рекорд, 58 игр подряд без поражений в АПЛ, на счету португальца Рикарду Карвалью. Экс-игрок "Челси" установил его в феврале 2008 года.

Родриго является одним из ведущих полузащитников мирового футбола, с 2018 года выступает за сборную Испании. В 2022 году стал полуфиналистом чемпионата Европы, а также – победитель и лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

В прошлом году Родриго привел свою сборную к победе в Лиге наций, обыграв в финале голландцев в серии пенальти. Сам же полузащитник был объявлен лучшим игроком того турнира.

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