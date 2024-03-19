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Герои казахстанского шорт-трека вернулись на Родину

Шорт-трек Серебро ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 10:39 Фото: Instagram/sport_comiteti
Вечером 18 марта 2024 года домой возвратились авторы исторических серебряных медалей мирового первенства по шорт-треку Денис Никиша и Алина Ажгалиева. В аэропорту Астаны их встречали родные и близкие, сообщает Zakon.kz.

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Как известно, лидер сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша в Роттердаме (Нидерланды) завоевал первую для нашей страны медаль чемпионата мира среди взрослых. 21 марта он удостоился "серебра" на дистанции 500 м.

"До сих пор не осознал, что выиграл награду на взрослом первенстве планеты. Да, есть сожаление, что не удалось стать чемпионом. Но все равно это большое достижение. До зимней Олимпиады еще есть два года. Эта медаль придает мне уверенности в себе, в своих олимпийских стремлениях".Денис Никиша

А 24 февраля также историческую медаль, первую награду серебряного достоинства в выступлениях среди девушек на юниорских ЧМ, выиграла Алина Ажгалиева.

Шорт-трек Серебро ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 10:39

Фото: Instagram/sport_comiteti

Стоит подчеркнуть, что Денис Никиша является победителем Кубка мира 2023 года по шорт-треку, который прошел на алматинском катке. 18 декабря 2023 года казахстанский спринтер не имел равных на своей любимой дистанции 500 м, обойдя всех преследователей с результатом 41,850. И сразу после алматинской победы на Кубке мира Никиша сделал предложение своей девушке.

Куандык Шынасилов
Казахстан
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