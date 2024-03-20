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Созрел ли "Трактор" для больших побед в КХЛ

Созрел ли &quot;Трактор&quot; для больших побед в КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 16:00 Фото: Olimpbet
Третий матч серии "белых медведей" с московским "Динамо" – в коэффициентах Olimpbet.
"Трактор" (Челябинск) – "Динамо" (Москва). 20 марта, 19:00 (время Астаны)

"Белые медведи" находятся всего в двух шагах от самой громкой сенсации текущего розыгрыша Кубка Гагарина. "Трактор" оба раза обыграл победителя регулярного первенства и повел в четвертьфинальной серии – 2:0.

При этом "Динамо" дважды уступило на своем льду. Особенно обидным для "бело-голубых" стало поражение во втором матче. В нем москвичи героически ликвидировали дефицит в две шайбы, но пропустили роковой гол на 14-й минуте овертайма (4:5 ОТ).

И все же преждевременно хоронить шансы обладателя Кубка континента-2024 на выход в следующий раунд плей-офф. Если взглянуть на статистику двух стартовых встреч с уральцами, то в них "динамовцы" имели огромный перевес по броскам и вбрасываниям.

К тому же "бело-голубые" достаточно успешно противостоят "трактористам" в Челябинске, выиграв там ровно половину из десяти предыдущих очных дуэлей. А одна из них пришлась уже на регулярный чемпионат-2023/24.

Отступать коллективу Алексея Кудашова некуда, и аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у москвичей есть неплохие шансы сократить отставание от "белых медведей": победитель матча: "Трактор" – 2.08, "Динамо" (Москва) – 1.74.

При этом вероятность овертайма в первой челябинской игре самый популярный букмекер Казахстана оценивает невысоко, кэфом 4.11.

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Созрел ли "Трактор" для больших побед в КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 16:00

Фото: Olimpbet

"Локомотив" (Ярославль) – "Авангард" (Омск). 20 марта, 21:30

События в этом противостоянии разворачиваются самым неожиданным образом. В стартовом омском матче, растянувшемся на четыре с половиной периода, "Локомотив" одержал над "Авангардом" первую с 2010-го года выездную победу (2:1 2ОТ). А спустя пару дней "Локомотив" выиграл повторно.

Все ждали реванша от "Авангарда", однако в ворота омичей влетело семь безответных шайб! Это притом, что "железнодорожники" нанесли по воротам не так уж много бросков – всего 23 за игру. Впрочем, "ястребы" ответили лишь 18-ю своими.

Серия переезжает в Ярославль. Учитывая беспомощность команды Михаила Кравца во втором матче, велик соблазн предположить, что в Омск хоккеисты больше не вернутся. Сибиряки не выигрывали на берегах Волги с сентября 2018-го. За это время "Авангард" потерпел пять поражений подряд, четыре из которых – в основное время, и лишь одно – в овертайме.

Впрочем, "Локо" же смог прервать гостевую полосу неудач в споре с "ястребами", которая длилась почти в три раза дольше. Так почему бы "Авангарду" не сделать то же самое?

Однако эксперты Olimpbet видят в команде Игоря Никитина фаворита и третьей встречи. Победитель матча: "Локомотив" – 1.71, "Авангард" – 2.12. Правда, букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что ярославцы снова сумеют выиграть крупно: Ф1 (-2.5) – 5.08.

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Источник: Olimpbet Arena

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