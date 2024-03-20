Созрел ли "Трактор" для больших побед в КХЛ

"Трактор" (Челябинск) – "Динамо" (Москва). 20 марта, 19:00 (время Астаны)





"Белые медведи" находятся всего в двух шагах от самой громкой сенсации текущего розыгрыша Кубка Гагарина. "Трактор" оба раза обыграл победителя регулярного первенства и повел в четвертьфинальной серии – 2:0.





При этом "Динамо" дважды уступило на своем льду. Особенно обидным для "бело-голубых" стало поражение во втором матче. В нем москвичи героически ликвидировали дефицит в две шайбы, но пропустили роковой гол на 14-й минуте овертайма (4:5 ОТ).





И все же преждевременно хоронить шансы обладателя Кубка континента-2024 на выход в следующий раунд плей-офф. Если взглянуть на статистику двух стартовых встреч с уральцами, то в них "динамовцы" имели огромный перевес по броскам и вбрасываниям.





К тому же "бело-голубые" достаточно успешно противостоят "трактористам" в Челябинске, выиграв там ровно половину из десяти предыдущих очных дуэлей. А одна из них пришлась уже на регулярный чемпионат-2023/24.









При этом вероятность овертайма в первой челябинской игре самый популярный букмекер Казахстана оценивает невысоко, кэфом 4.11.



