Футболка с автографом Роналду уже в Алматы
Подписчики телеграм-канала Olimpbet Kazakhstan определили, футболку с чьей подписью они бы хотели получить. Почти 40% проголосовавших предпочли памятный артефакт из рук Месси. Но фанаты Криштиану были активней. С перевесом в 20% они обошли сторонников "Блохи".
Кстати, кроме футболки от легендарного форварда, в акции можно выиграть три iPhone 15 Pro Max, шесть квадрокоптеров DJI Mavic Air 2S Fly More Combo, 15 игровых консолей Sony PlayStation 5, а также AirPods, Яндекс Станции и тысячи фрибетов.
Как принять участие в акции "Короли футбола"?
- Авторизуйтесь и подтвердите свое участие в акции, нажав кнопку "Участвовать" на странице акции "Короли футбола".
- Сделайте ставку в разделе "Футбол" на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 5000 тг. с коэффициентом от 1.5 для ординаров или 1.8 для экспрессов.
- Получите билет за каждую ставку от 5000 тг. 1 ставка = 1 билет. В розыгрыше участвуют пользователи, набравшие не менее 5 билетов.
Акция проходит в три этапа: 1-й этап – с 19 марта по 13 апреля, 2-й – с 14 апреля по 8 мая, 3-й этап – с 9 мая по 1 июня.
По итогам каждого из этапов будет проводиться розыгрыш призов. Полученные билеты сгорают после каждого этапа.
Как получить футболку с автографом Криштиану?
Чтобы выиграть главный приз – футболку с подписью Роналду – нужно участвовать в каждом из трех этапов акции. При этом собрать не менее 15 билетов за все три этапа.
Обладатель суперприза будет объявлен на финальном розыгрыше, который состоится 5 июня на YouTube-канале OLIMPBET PLAY. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эфир.
Подробные условия акции читайте на странице "Короли футбола", 21+.