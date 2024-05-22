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"Богиня" или "фармацевты" – итоги битвы "Атланты" с "Байером"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:13 Фото: Instagram/europaleague
В ночь на 23 мая дублинский стадион "Авива" принимал итальянскую "Аталанту" и немецкий "Байер" в решающей битве Лиги Европы УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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До начала игры обе команды погрузились в предматчевую суету, которую активно транслировали в социальных сетях. Подогреть интерес к игре или перетянуть на свою сторону неопределившихся болельщиков, игроки "Атланты" решили своими живописными татуировками.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:13

Gianluca Scamacca, фото: Instagram/europaleague

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:13

Фото: Instagram/europaleague

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:13

Фото: Instagram/europaleague

В то же время оппоненты итальянских футболистов, так называемые "фармацевты" изображали на фотографиях глубокую растерянность.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:13

Фото: Instagram/europaleague

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:13

Xabi Alonso, фото: Instagram/europaleague

Это настроение, видимо, впоследствии и передалось самой игре. Потому, что леверкузенский "Байер" потерпел первое поражение в этом сезоне. "Фармацевты" всухую проиграли "богине" со счетом 0:3.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:13

Фото: Instagram/europaleague

На 12-й минуте встречи нападающий "Аталанты" Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счет в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль. Почти к концу второго тайма Адемола Лукман оформил хет-трик, полностью обезоружив соперника.

Ранее Хаби Алонсо обозначил задачу клуба – выиграть ближайшие два матча.

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