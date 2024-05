66-летний Гасперини с первой попытки выиграл еврокубок

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

В ночь на 23 мая команда Гасперини обыграла немецкий "Байер" (3:0) в финальном матче Лиги Европы-2023/24.

После этого триумфа в возрасте 66 лет и 117 дней Джан Пьеро Гасперини признан самым возрастным тренером, выигравшим финал еврокубка с первой попытки. Наставник клуба из Бергамо побил показатель 62-летнего Хосе Луиса Мендилибара, который взял Лигу Европы УЕФА с "Севильей" в сезоне 2022/23.

