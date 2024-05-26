Магомед Адиев про истечения контракта с "Ахматом": Я возвращаюсь в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболку и по совместительству тренер грозненского клуба "Ахмат" на вопрос журналистов, будет ли он продлевать контракт со вторыми, ответил, что у него нет окончательного решения, сообщает Zakon.kz.

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В эфире "Матч ТВ" после игры на 30‑м туре РПЛ Адиев на вопрос: есть ли какие‑то сроки, когда мы узнаем, продолжите ли вы работу в "Ахмате", ответил, что у него заканчивается контракт и он возвращается в Казахстан.

"Нет сроков. У меня заканчивается контракт, я возвращаюсь в сборную Казахстана, а там дальше будет видно. Сейчас эмоциональный фон не на таком высоком уровне. Правильно оценить свои желания в данной ситуации я не смогу", — сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

25 мая закрывает свой сезон российская Премьер-лига по футболу. Одним из волнующих моментов этих дней будет вопрос, продолжит ли работу с "Ахматом" главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев. Свое мнение об этом высказал известный менеджер Тимур Гурцкая.