В Астане пройдет матч аутсайдеров "Запада" и "Востока" КХЛ

26 сентября на столичном льду состоится поединок самых худших команд КХЛ из двух конференций. Аутсайдер "Востока" и всей таблицы чемпионата столичный "Барыс" во главе с новым тренером Вячеславом Буцаевым примет "Сочи", сообщает Zakon.kz.

Информацию о назначении олимпийского чемпиона 1992 года Вячеслава Буцаева на пост главного тренера казахстанского хоккейного коллектива 25 сентября распространила пресс-служба "Барыса".

Поединок против "Сочи" будет неплохим шансом для казахстанского коллектива и его нового тренера реабилитироваться перед своими болельщиками на родной арене.

Уже очень долго ждут наши фанаты первой победы своих любимцев в основное время. Если взглянуть на статистику матчей "Барыса" в начале этого сезона, то здесь ничего радостного не заметишь: семь поражений при восьми играх. И только одна победа, и то в овертайме. На данный час "астанчане" замыкают турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ, занимая последнее 23-е место, с активом в три очка.

Поединок аутсайдеров Лиги между "Барысом" и "Сочи" начнется в 19:00. Два дня назад столичная дружина начала домашнюю серию из 4-х встреч с проигрыша московскому "Динамо" – 1:3.

Перед этим матчем был уволен наставник астанинской команды Дэвид Немировски.