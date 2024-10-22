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Алихан Омирбеков стал звездой матча "Динамо" – "Барыс"

Хоккей Звезда Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 09:38 Фото: Instagram/alexi14s
21 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал четвертую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв на выезде минское "Динамо" (2:1). Одной из трех звезд этого поединка стал молодой форвард "астанчан" Алихан Омирбеков, сообщает Zakon.kz.

23-летний хоккеист на 34-й минуте сравнял счет в противостоянии с "минчанами", рассказала пресс-служба "Барыса".

Затем Омирбеков за минуту до финального свистка отдал голевой пас своему партнеру Кириллу Панюкову, который принес столь нужную победу гостям – 2:1.

Тем самым столичный коллектив добился четвертого успеха в текущем чемпионате КХЛ после 18 игр.

А для Галыма Мамбеталиева это стало первой викторией после возвращения на пост главного тренера "Барыса".

Казахстанский наставник после успеха в Минске прокомментировал поединок и рассказал о будущих планах своих подопечных.

Несмотря на победу над "Динамо", мы все еще остаемся на последней строчке таблицы КХЛ с активом в девять очков.

Следующая встреча у команды Мамбеталиева пройдет 23 октября в Новосибирске против "Сибири".

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