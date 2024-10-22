Алихан Омирбеков стал звездой матча "Динамо" – "Барыс"
23-летний хоккеист на 34-й минуте сравнял счет в противостоянии с "минчанами", рассказала пресс-служба "Барыса".
Затем Омирбеков за минуту до финального свистка отдал голевой пас своему партнеру Кириллу Панюкову, который принес столь нужную победу гостям – 2:1.
Тем самым столичный коллектив добился четвертого успеха в текущем чемпионате КХЛ после 18 игр.
А для Галыма Мамбеталиева это стало первой викторией после возвращения на пост главного тренера "Барыса".
Казахстанский наставник после успеха в Минске прокомментировал поединок и рассказал о будущих планах своих подопечных.
Несмотря на победу над "Динамо", мы все еще остаемся на последней строчке таблицы КХЛ с активом в девять очков.
Следующая встреча у команды Мамбеталиева пройдет 23 октября в Новосибирске против "Сибири".