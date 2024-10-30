Овечкин оформил дубль и стал первой звездой матча против "Рейнджерс"

Утром 30 октября знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин еще на два шага приблизился к вечному рекорду легендарного Уэйна Гретцки. Форвард забил 856 и 857-е шайбы в своей карьере за океаном и до показателя канадца осталось 37 голов, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Вашингтон Кэпиталз" забил эти две шайбы в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ. А сама команда россиянина выиграла этот поединок со счетом 5:3.

39-летний нападающий поразил ворота соперника дважды в первом периоде домашней встречи и позже был признан первой звездой этого матча.

Тем самым Овечкин забил 856-ю и 857-ю шайбы в НХЛ и стал ближе к Уэйну Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю Североамериканской лиги. Канадец пока на первом месте с активом в 894 гола.

В текущем сезоне на счету Александра 7 (4+3) очков за результативность после восьми игр чемпионата, форвард располагается на 109-й строчке лучших бомбардиров лиги.

После успеха над "Рейнджерс" столичный коллектив поднялся на 4-е место Восточной конференции НХЛ, набрав 12 очков.

Если клуб Овечкина прекрасно начал сезон, то казахстанский "Барыс" 29 октября снова проиграл после двух обнадеживающих выездных побед.