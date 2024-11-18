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"Барыс" сократил отставание от зоны плей-офф КХЛ до шести очков

Хоккей Победа Сочи, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:54 Фото: Instagram/barys_official
17 ноября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал первую крупную победу в текущем чемпионате КХЛ. Успех пришел в гостевом поединке против команды "Сочи", где наши хоккеисты забили 6 шайб и переиграли соперника со счетом 6:3, сообщает Zakon.kz.

Эта победа позволила болельщикам столичного коллектива с хорошей надеждой взглянуть на будущие шансы команды попасть в плей-офф. 

На данный час подопечные Галыма Мамбеталиева отстают на 6 очков от восьмого места в таблице Восточной конференции КХЛ. Сам же наставник пока рад первой крупной победе в гостях.  

"Неважно начали, могли пропустить в самом начале. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве. Моментов много создаем, достаточно, чтобы забивать 3-4 гола. Сейчас прорвало ребят, забили свои голы". Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев

Отметил великолепную работу игроков "Барыса" и наставник хозяев льда, который с другой стороны нашел основную причину неудачи "Сочи".

"Дисциплина подвела нас, соперник прекрасно сыграл на контратаках, они хорошо ждали свои моменты и реализовали их. Пять голов, все были на контратаках, это компонент, который нам нужно поправлять. Да, у нас отсутствовал вратарь номер один, Тулинову, наверное, было тяжелее входить в игру. Опять же, это не оправдание, а урок для нас. Обязаны помогать нашим вратарям". Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов

В матче против "Сочи" все три звезды получили астанинские хоккеисты. Кирилл Савицкий забросил две шайбы, Данил Мокрушев отметился голом и результативным пасом, у Алихана Омирбекова 2 (1+1) очка. 

Таким образом, "Барыс" завершил выездные игры и 20 ноября начинает домашнюю серию из трех матчей. Первый из которых самый сложный, так как принимаем на своем льду действующего обладателя Кубка Гагарина – "Металлург" (Магнитогорск), одним из лидеров которого считается казахстанец Никита Михайлис.

Между тем, утром 18 ноября в матче НХЛ снова засверкал Александр Овечкин, оформивший 31 хет-трик в своей карьере.

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