Клуб экс-игроков сборной Казахстана стал четвертым участником плей-офф КХЛ
Для выполнения поставленной задачи хоккеистам "Автомобилиста" надо было обыграть на выезде "Сибирь", с чем они уверенно справились, разгромив соперника со счетом 5:0.
После успеха в Новосибирске подопечные Николая Заварухина набрали 75 очков после 55 игр сезона. Они идут на третьей строчке Восточной конференции КХЛ.
Успех "Автомобилиста" в свой актив могут записать и три ее хоккеиста, у которых имеется казахстанское гражданство.
Однако, как известно, Даррен Дитц, Кертис Волк и Джесси Блэкер формально на бумаге считаются гражданами РК и уже давно не привлекаются в состав нашей сборной.
Фото: Instagram/hcavtomobilist
Таким образом, "Автомобилист" стал четвертым участником предстоящего Кубка Гагарина. Ранее место в плей-офф уже забронировали "Локомотив", "Трактор" и "Салават Юлаев".
Главный аутсайдер КХЛ, астанинский "Барыс", на днях потерпел очередное поражение, на этот раз от тольяттинской "Лады" (2:4).