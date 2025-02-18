Клуб экс-игроков сборной Казахстана стал четвертым участником плей-офф КХЛ

17 декабря команда "Автомобилист" завоевала путевку в плей-офф КХЛ. Клуб из Екатеринбурга, в составе которого играют три хоккеиста с казахстанским паспортом, стал четвертым участником Кубка Гагарина – 2025, сообщает Zakon.kz.

Для выполнения поставленной задачи хоккеистам "Автомобилиста" надо было обыграть на выезде "Сибирь", с чем они уверенно справились, разгромив соперника со счетом 5:0.

После успеха в Новосибирске подопечные Николая Заварухина набрали 75 очков после 55 игр сезона. Они идут на третьей строчке Восточной конференции КХЛ.

Успех "Автомобилиста" в свой актив могут записать и три ее хоккеиста, у которых имеется казахстанское гражданство.

Однако, как известно, Даррен Дитц, Кертис Волк и Джесси Блэкер формально на бумаге считаются гражданами РК и уже давно не привлекаются в состав нашей сборной.

Фото: Instagram/hcavtomobilist

Таким образом, "Автомобилист" стал четвертым участником предстоящего Кубка Гагарина. Ранее место в плей-офф уже забронировали "Локомотив", "Трактор" и "Салават Юлаев".

Главный аутсайдер КХЛ, астанинский "Барыс", на днях потерпел очередное поражение, на этот раз от тольяттинской "Лады" (2:4).