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Спорт

Михаил Шайдоров предстал перед фанатами в гламурном образе

Михаил Шайдоров предстал в непривычном для поклонников образе, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 07:45 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
16 апреля лучший фигурист Казахстана, серебряный призер чемпионата мира в Бостоне Михаил Шайдоров показал новые фотографии, в которых предстал в непривычном для поклонников образе, сообщает Zakon.kz.

8 апреля будущий участник Олимпийских игр в Италии Михаил Шайдоров вернулся домой с чемпионата мира в Бостоне. Затем его, наряду с другими призерами, принял министр туризма и спорта, а спустя несколько дней ему подарили двухкомнатную квартиру в Алматы и сертификат на 2,5 млн тенге.

И вот теперь один из самых ярких представителей современного фигурного катания Михаил Шайдоров стал героем стильной фотосессии для известного журнала. Новыми и непривычными фотографиями, а также выдержками из интервью для журнала Tatler фигурист поделился на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Также Шайдоров погрузился в теплые воспоминания из детства.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Стоит ли говорить, что на фотографиях спортсмен предстал в неожиданном, но эффектном образе. Вне льда, в мире высокой моды и утонченной эстетики.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

15 апреля ситуацию с подготовкой фигуристов прокомментировали в пресс-службе акимата Алматы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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