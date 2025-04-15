На критику фигуриста Михаила Шайдорова отреагировали в акимате Алматы

Ситуацию с подготовкой фигуристов 15 апреля 2025 года прокомментировали в пресс-службе акимата Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отметил, что на родине ему негде тренироваться и он вынужден "искать лед" в других странах. В Министерстве туризма и спорта РК 13 апреля замечание спортсмена признали справедливым.

Возврат спортивных объектов в коммунальную собственность

Как сегодня отметили в Управлении спорта Алматы, ранее в спортивном сообществе поднимались вопросы, связанные с ограниченным доступом спортсменов к инфраструктуре крупных ледовых арен, находившихся в частном управлении. В частности, в СМИ вышли материалы, где фигурист Михаил Шайдоров высказался об отсутствии надлежащих условий для подготовки ведущих спортсменов страны в Алматы по фигурному катанию.

"С 2024 года по поручению акима Алматы Ерболата Досаева был начат возврат крупных спортивных сооружений на городской баланс. В 2024 году в коммунальную собственность были переданы многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena. Это позволило выстроить прозрачный механизм распределения льда и обеспечить равный доступ к аренам для всех категорий спортсменов. После передачи объектов был проведен комплексный аудит их использования, и в настоящее время установлен приоритет предоставления льда для спортсменов, включая Михаила Шайдорова, воспитанников спортивных школ, секций и национальной сборной. Такой подход помогает воспитывать новое поколение чемпионов страны". Управление спорта Алматы

Во время встречи с заместителем акима города Бейбутом Шахановым фигурист Михаил Шайдоров выразил благодарность за принимаемые меры, отметив системные улучшения в организации тренировочного процесса и доступе к спортивной инфраструктуре.

"Также на встрече в рамках обсуждения вопроса обеспечения условий подготовки членов национальной сборной было принято решение о закреплении за Михаилом Шайдоровым тренировочной базы на Halyk Arena – на период его пребывания в Алматы между участием в международных сборах и соревнованиях. Это позволит создать комфортные условия для поддержания формы и индивидуальной подготовки спортсмена в родном городе". Управление спорта Алматы

Медицинское сопровождение

Вместе с тем в управлении отметили, что медицинское обеспечение членов национальной сборной находится в компетенции Министерства туризма и спорта РК.

Планы по развитию

Из комментария также следует, что акимат Алматы реализует комплексный подход к развитию и модернизации спортивной инфраструктуры города. В этом году начинается реконструкция Центрального стадиона с увеличением его вместимости до 35 тыс. мест и приведением в соответствие с международными стандартами. Также будет проведена модернизация высокогорного катка "Медеу", которая позволит обновить инженерную инфраструктуру, повысить качество льда и продлить сезон катаний, а также создать комфортную и технологичную среду за счет внедрения системы SmartICE с искусственным интеллектом, создания новых общественных пространств, что превратит "Медеу" в всесезонный спортивно-туристический центр мирового уровня.

"В дополнение к этому за последние три года в городе построены шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов, и в этом году планируется начать строительство еще четырех. Все эти меры направлены на то, чтобы создать современные и доступные условия для подготовки подрастающего поколения спортсменов и системное развитие массового и профессионального спорта в Алматы". Управление спорта Алматы

В конце марта 2025 года Михаил Шайдоров принес Казахстану "серебро" на чемпионате мира в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников. Позднее спортсмену подарили двухкомнатную квартиру в Алматы и сертификат на 2,5 млн тенге.