Спорт

"Просыпайся, Ержан!" и "Спасибо, Лопес": лучшие комментарии казахстанцев на матч "Кайрат" – "Реал"

Кайрат, Реал, комментарии, матч, Лига, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:53 Фото: Instagram/f.c.kairat
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в Монако, ФК "Кайрат" выпал легендарный соперник – мадридский "Реал". Казахстанцы даже в самых смелых мечтах не могли предположить, что скоро в Алматы приедет один из самых титулованных клубов мира, сообщает Zakon.kz.

Теперь в Казнете развернулся целый сериал из комментариев. Казахстанцы наперебой делятся впечатлениями от новости.

Одним из самых эмоциональных фанатов стал блогер Артур Аскарулы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:53
"Реал Мадрид" прилетит в Алматы на матч с "Кайратом"

Всего в число оппонентов чемпиона Казахстана вошли 8 команд, главной из которых является самый титулованный клуб мира – мадридский "Реал".

Королевский клуб "Кайрат" примет у себя дома в Алматы. Вторым грандом, который попался алматинской дружине, стал финалист Лиги чемпионов-2025 – "Интер". С итальянским коллективом сразимся на выезде.

Далее соперниками казахстанской дружины стали: "Арсенал" (Англия) – поединок в Лондоне, "Брюгге" (Бельгия) – игра в Алматы, "Спортинг" (Португалия) – в гостях, "Олимпиакос" (Греция) – матч в Алматы, "Пафос" (Кипр) – встреча в Алматы, "Копенгаген" – игра в Дании.

Точные сроки и даты начала матчей будут определены чуть позже.

Казахстанская онлайн-аудитория отреагировала на новость с уникальной смесью восторга, самоиронии и национальной гордости.

  • Спасибо, Дженнифер Лопес. Открыла дорогу!
  • Интересно, фанаты "Реала" из Казахстана за кого будут болеть?
  • Такое ощущение, что сейчас у меня будильник зазвенит.
  • Винисиус – скорость, Мбаппе – скорость², но в Алматы скорость ограничена 60 км/ч.
  • Ержан, просыпайся, это не сон. Это "Кайрат", детка. Теперь вопрос. Как поместить всю Азию на Центральный стадион?
  • Тот самый момент, когда "Главное – это участие". Ведь сыграть против такой команды – это уже достижение.
  • Бедный "Реал", столько ехать, чтобы разгромить мертвую команду за 90 минут и потом обратно. Ему проще техничку получить и не лететь.
  • Казахстан готов к футбольной сказке! "Кайрат" против самого "Реала" – это уже история.
  • "Кайрат" пишет историю, искренне радуемся вместе с вами.
  • Видимо подшаманил кто-то на Центральном стадионе. Кажется, Джей Ло.
  • Это честь и опыт играть с лидерами Лиги чемпионов.
  • Они хоть с "Реалом" пофоткаются.
  • Какой сегодня день, год? 1 апреля?
  • Это как против Тайсона выйдет на бой Кайрат Нуртас.
  • Такое ощущение, что сон какой-то. Еще от Джей Ло не отошли, а тут уже мировой футбол.
  • Прикол, если выиграем.
  • Вот это поворот.
  • Какой бы состав не прилетел, это большое достижение. "Кайрат" – чемпион! Молодцы.
  • Раньше они сами болели за "Реал". А сейчас так получилось, что будут играть против него.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:53
"Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов

Также многие уже переживают, что не успеют купить билеты на матч, либо они будут стоить очень дорого.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:53
В "Кайрате" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов

26 августа в Алматы "Кайрат" принимал шотландский "Селтик" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Основное время завершилось вничью и исход решался в серии пенальти.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:53
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"

Казахстанский вратарь Темирлан Анарбеков сотворил сенсацию. Этот вечер сделал его героем страны и открыл "Кайрату" дорогу в групповой этап Лиги чемпионов впервые в истории клуба.

О том, что казахстанцы пообещали сделать после победы "Кайрата", можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: