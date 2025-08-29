По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в Монако, ФК "Кайрат" выпал легендарный соперник – мадридский "Реал". Казахстанцы даже в самых смелых мечтах не могли предположить, что скоро в Алматы приедет один из самых титулованных клубов мира, сообщает Zakon.kz.

Теперь в Казнете развернулся целый сериал из комментариев. Казахстанцы наперебой делятся впечатлениями от новости.

Одним из самых эмоциональных фанатов стал блогер Артур Аскарулы.

Всего в число оппонентов чемпиона Казахстана вошли 8 команд, главной из которых является самый титулованный клуб мира – мадридский "Реал".

Королевский клуб "Кайрат" примет у себя дома в Алматы. Вторым грандом, который попался алматинской дружине, стал финалист Лиги чемпионов-2025 – "Интер". С итальянским коллективом сразимся на выезде.

Далее соперниками казахстанской дружины стали: "Арсенал" (Англия) – поединок в Лондоне, "Брюгге" (Бельгия) – игра в Алматы, "Спортинг" (Португалия) – в гостях, "Олимпиакос" (Греция) – матч в Алматы, "Пафос" (Кипр) – встреча в Алматы, "Копенгаген" – игра в Дании.

Точные сроки и даты начала матчей будут определены чуть позже.

Казахстанская онлайн-аудитория отреагировала на новость с уникальной смесью восторга, самоиронии и национальной гордости.

Спасибо, Дженнифер Лопес. Открыла дорогу!

Интересно, фанаты "Реала" из Казахстана за кого будут болеть?

Такое ощущение, что сейчас у меня будильник зазвенит.

Винисиус – скорость, Мбаппе – скорость², но в Алматы скорость ограничена 60 км/ч.

Ержан, просыпайся, это не сон. Это "Кайрат", детка. Теперь вопрос. Как поместить всю Азию на Центральный стадион?

Тот самый момент, когда "Главное – это участие". Ведь сыграть против такой команды – это уже достижение.

Бедный "Реал", столько ехать, чтобы разгромить мертвую команду за 90 минут и потом обратно. Ему проще техничку получить и не лететь.

Казахстан готов к футбольной сказке! "Кайрат" против самого "Реала" – это уже история.

"Кайрат" пишет историю, искренне радуемся вместе с вами.

Видимо подшаманил кто-то на Центральном стадионе. Кажется, Джей Ло.

Это честь и опыт играть с лидерами Лиги чемпионов.

Они хоть с "Реалом" пофоткаются.

Какой сегодня день, год? 1 апреля?

Это как против Тайсона выйдет на бой Кайрат Нуртас.

Такое ощущение, что сон какой-то. Еще от Джей Ло не отошли, а тут уже мировой футбол.

Прикол, если выиграем.

Вот это поворот.

Какой бы состав не прилетел, это большое достижение. "Кайрат" – чемпион! Молодцы.

Раньше они сами болели за "Реал". А сейчас так получилось, что будут играть против него.

Также многие уже переживают, что не успеют купить билеты на матч, либо они будут стоить очень дорого.

26 августа в Алматы "Кайрат" принимал шотландский "Селтик" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Основное время завершилось вничью и исход решался в серии пенальти.

Казахстанский вратарь Темирлан Анарбеков сотворил сенсацию. Этот вечер сделал его героем страны и открыл "Кайрату" дорогу в групповой этап Лиги чемпионов впервые в истории клуба.

