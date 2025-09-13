Казахстан уступил Корее в Кубке Дэвиса в парном разряде
13 сентября 2025 года казахстанские теннисисты уступили Южной Корее в игре плей-офф Мировой группы 1 Кубка Дэвиса в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:2, 6:3. Казахстан представляли Александр Шевченко и Тимофей Скатов, соперники – Нам Чжи Сун и Пак Уй Сун.
Турнир проходит в городе Чхунчхоне (Южная Корея).
Счет личных встреч между Казахстаном и Кореей в настоящее время – 1:2 в пользу вторых. Единственное пока очко для нас добыл Александр Шевченко.
Казахстан может отыграться: Тимофей Скатов сыграет против Чон Хён, затем на корт выйдут Александр Шевченко и Квон Сун Ву.
