Казахстан уступил Корее в Кубке Дэвиса в парном разряде

Все о теннисе

13 сентября 2025 года казахстанские теннисисты уступили Южной Корее в игре плей-офф Мировой группы 1 Кубка Дэвиса в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:2, 6:3. Казахстан представляли Александр Шевченко и Тимофей Скатов, соперники – Нам Чжи Сун и Пак Уй Сун.

Турнир проходит в городе Чхунчхоне (Южная Корея).

Счет личных встреч между Казахстаном и Кореей в настоящее время – 1:2 в пользу вторых. Единственное пока очко для нас добыл Александр Шевченко.

Материал по теме Бублик проигрывал 478-й ракетке мира в Кубке Дэвиса, но вмешался дождь

Казахстан может отыграться: Тимофей Скатов сыграет против Чон Хён, затем на корт выйдут Александр Шевченко и Квон Сун Ву.