#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Все о теннисе

Казахстан уступил Корее в Кубке Дэвиса в парном разряде

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 10:57 Фото: ktf.kz
13 сентября 2025 года казахстанские теннисисты уступили Южной Корее в игре плей-офф Мировой группы 1 Кубка Дэвиса в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:2, 6:3. Казахстан представляли Александр Шевченко и Тимофей Скатов, соперники – Нам Чжи Сун и Пак Уй Сун.

Турнир проходит в городе Чхунчхоне (Южная Корея).

Счет личных встреч между Казахстаном и Кореей в настоящее время – 1:2 в пользу вторых. Единственное пока очко для нас добыл Александр Шевченко. 

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 10:57
Бублик проигрывал 478-й ракетке мира в Кубке Дэвиса, но вмешался дождь

Казахстан может отыграться: Тимофей Скатов сыграет против Чон Хён, затем на корт выйдут Александр Шевченко и Квон Сун Ву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Впервые на турнире в Мадриде в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины
Все о теннисе
16:13, 30 апреля 2025
Впервые на турнире в Мадриде в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины
"Мастерс" в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля
Все о теннисе
11:32, 30 апреля 2025
"Мастерс" в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля
WTA-1000 в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля
Все о теннисе
11:08, 30 апреля 2025
WTA-1000 в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: